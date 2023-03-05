Спорт без границ: 71-летний карагандинец одолел более 90 марафонов

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Карагандинский пенсионер Толеутай Жаманбек, перешагнув 70-летний рубеж, стал марафонцем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Выйдя на пенсию, Толеутай ата стал постоянным участником различных соревнований.

Зимой он катается на лыжах, летом – на велосипеде.

"Многие мне не дают мой возраст. Не смотря на то, что волосы поседели, говорят, что я выгляжу максимум на 55 лет. Даже в автобусе проверяют мой проездной, спрашивают удостоверение личности. Иногда обижаюсь, когда не верят, что я пенсионер. Но потом радуюсь, что выгляжу моложе. Человек должен заботиться о себе, чтобы чувствовать себя молодым: хорошо спать, питаться и заниматься физическими упражнениями", - сказал Жаманбек.

Карагандинский марафонец стал бронзовым призером XIV азиатского первенства 2006 года в Индии. Также имеет звание "Мастер-Атлетик" международного класса. На супермарафоне, посвященном 65-летию Победы, "Караганда - Москва" преодолел 3 700 километров за 18 дней. В общей сложности он пробежал по 125 городам в 4 странах.

"В том марафоне участвовало 14 человек. Мы пробегали по 250 километров в день. Вставали в шесть утра и бежали до заката. Когда меня спрашивают, почему я выбрал марафон, говорю, что марафонец не только для своего здоровья старается, но и прославляет свою страну, вызывает чувство гордости", - сказал бегун.

Толеутай Жаманбек – уроженец Шетского района. Основная специальность – учитель физической культуры. Но наш герой проработал на шахте 25 лет. А здоровый образ жизни вел всегда.

Он часто посещает Центр долголетия в Караганде, где принимает участие в различных кружках: играет в теннис, ходит на танцы.

На лекции в центр приходит более 40 пенсионеров. Толеутай Жаманбек среди них единственный мужчина.