Спорт без границ: 71-летний карагандинец одолел более 90 марафонов

Общество
662

Зимой он катается на лыжах, летом – на велосипеде.

Фото: inform.kz

Карагандинский пенсионер Толеутай Жаманбек, перешагнув 70-летний рубеж, стал марафонцем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Выйдя на пенсию, Толеутай ата стал постоянным участником различных соревнований. 

Зимой он катается на лыжах, летом – на велосипеде.

"Многие мне не дают мой возраст. Не смотря на то, что волосы поседели, говорят, что я выгляжу максимум на 55 лет. Даже в автобусе проверяют мой проездной, спрашивают удостоверение личности. Иногда обижаюсь, когда не верят, что я пенсионер. Но потом радуюсь, что выгляжу моложе. Человек должен заботиться о себе, чтобы чувствовать себя молодым: хорошо спать, питаться и заниматься физическими упражнениями", - сказал Жаманбек.

Карагандинский марафонец стал бронзовым призером XIV азиатского первенства 2006 года в Индии. Также имеет звание "Мастер-Атлетик" международного класса. На супермарафоне, посвященном 65-летию Победы, "Караганда - Москва" преодолел 3 700 километров за 18 дней. В общей сложности он пробежал по 125 городам в 4 странах.

"В том марафоне участвовало 14 человек. Мы пробегали по 250 километров в день. Вставали в шесть утра и бежали до заката. Когда меня спрашивают, почему я выбрал марафон, говорю, что марафонец не только для своего здоровья старается, но и прославляет свою страну, вызывает чувство гордости", - сказал бегун.

Толеутай Жаманбек – уроженец Шетского района. Основная специальность – учитель физической культуры. Но наш герой проработал на шахте 25 лет. А здоровый образ жизни вел всегда.

Он часто посещает Центр долголетия в Караганде, где принимает участие в различных кружках: играет в теннис, ходит на танцы. 

На лекции в центр приходит более 40 пенсионеров. Толеутай Жаманбек среди них единственный мужчина. 

Популярное

Все
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Директора детской деревни семейного типа «Шанырак» отстранили от работы. Такое решение приняли в управлении образования Атырауской области после скандала с воспитанниками
Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная
Троих жителей Петропавловска, подозреваемых в убийстве почти 50 косуль, задержали полицейские Северо-Казахстанской области
В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня с Шекспиром»
Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?
В этническом стиле
Осторожно на поворотах!
Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост
Как за каменной стеной?
О любви и прозрении
Эфиры от сердца
Первенство планеты – в Щучинске
В поиске ориентиров
Очередная победа Шавката
Дороги, которые мы выбираем
Компенсация затрат
Гендерность дошла до туалетов
Весеннее настроение
Аграрный кризис по-европейски
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Как казахстанцы отдохнут в марте
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных представителей
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Еще не так давно для жителей Атырауской области слово «земл…
Бюджетные миллиарды куда-то «утекают», а обещания обеспечит…
Одной из самых острых в селах Северо-Казахстанской области …
Костанайская область занимает последнее место в республике …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]