Спортсменка из Костаная установила новый рекорд страны по парапауэрлифтингу

Превзошла саму себя

Турсынай Кабыл выступила в весовой категории до 41 кг на молодежном чемпионате страны в Талдыкоргане. В упражнении «жим лежа» девушка подняла штангу весом 85 кг, тем самым побив собственный рекорд, который она установила в прошлом году, подняв штангу весом 81 кг.

– Штангу весом 85 килограммов Турсынай взяла со второй попытки. На третьей она поставила уже 90 и тоже подняла, но ей не засчитали этот результат. В любом случае она установила новый рекорд Казахстана, – рассказал заместитель руководителя Костанайского областного спортивного клуба инвалидов Григорий Зиберов.

Благодаря этому выступлению Турсынай Кабыл закрепилась в основном составе национальной сборной Казахстана. Теперь ей предстоит поездка в город Пхентхэк в Южной Корее, где с 12 по 20 июня состоится чемпионат Азии и Океании. Вместе с ней на эти соревнования отправятся еще две костанайские параспортсменки Валерия Смирнова и Анара Аханова, которые в личном зачете заняли третьи места в весовых категориях до 55 кг и до 45 кг соответственно.