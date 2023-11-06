Справедливая критика

Свои отчеты на этот раз предоставили федерации гребных видов спорта, легкой атлетики и стрельбы из лука. Спортивные функционеры доложили об итогах выступления сборной на Азиатских играх и изложили сложившуюся ситуацию.

Так, в Ханчжоу сборная Казахстана по академической гребле не завоевала ни одной медали, но отличились гребцы на байдарке и каноэ. На их счету 8 наград: 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы». Глава спортивного ведомства отметил неу­довлетворительное выступление команды по академической гребле. Также Ермек Маржикпаев говорил о слабой функциональной и физичес­кой подготовке спортсменов, сделал замечание по поводу спортивной дисциплины внутри сборной.

Далее выступили представители Федерации легкой атлетики. По итогам Азиады у них лишь 4 бронзовые награды. В медальном зачете легкоатлеты заняли 16-е место, а четыре года назад в Джакарте они показывали 8-й результат. Несмот­ря на обязательства, данные руководством Федерации стрельбы из лука, сборная Казахстана не сумела побороться за призовые места.

– До Парижа осталось восемь месяцев, нам нужны четкие планы и скоординированная совместная деятельность. Федерации прошу усилить работу по формированию спортивного резерва в составы национальных сборных команд. Совместно с главными тренерами представить индивидуальные планы подготовки лидеров команд, – отметил глава ведомства.

По итогам отчетных выступлений федераций министр отметил, что планы были провалены, а имею­щиеся результаты оставляют желать лучшего. Ермек Маржикпаев поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос привлечения лучших специалистов для подготовки наших атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже-2024.

Также глава спортивного ведомства на прошедшей неделе встретился с призерами чемпионата мира по каратэ WKF, который проходил в Будапеште. Молдир Жанбырбай стала первой чемпионкой мира из Казахстана, а Дидар Амирали принес в копилку нашей сборной бронзовую награду. Министр вручил спортсменам благодарственные письма. Ермек Маржикпаев высоко оценил их выступления на международном турнире, пожелал новых побед и достижений.