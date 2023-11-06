Справедливая критика

Свежий выпуск
82
Аскар Султан

Министерство туризма и спорта продолжает заслушивание федераций по видам спорта по итогам прошедших Азиатских игр.

фото Министерства туризма и спорта

Свои отчеты на этот раз предоставили федерации гребных видов спорта, легкой атлетики и стрельбы из лука. Спортивные функционеры доложили об итогах выступления сборной на Азиатских играх и изложили сложившуюся ситуацию.

Так, в Ханчжоу сборная Казахстана по академической гребле не завоевала ни одной медали, но отличились гребцы на байдарке и каноэ. На их счету 8 наград: 1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы». Глава спортивного ведомства отметил неу­довлетворительное выступление команды по академической гребле. Также Ермек Маржикпаев говорил о слабой функциональной и физичес­кой подготовке спортсменов, сделал замечание по поводу спортивной дисциплины внутри сборной.

Далее выступили представители Федерации легкой атлетики. По итогам Азиады у них лишь 4 бронзовые награды. В медальном зачете легкоатлеты заняли 16-е место, а четыре года назад в Джакарте они показывали 8-й результат. Несмот­ря на обязательства, данные руководством Федерации стрельбы из лука, сборная Казахстана не сумела побороться за призовые места.

– До Парижа осталось восемь месяцев, нам нужны четкие планы и скоординированная совместная деятельность. Федерации прошу усилить работу по формированию спортивного резерва в составы национальных сборных команд. Совместно с главными тренерами представить индивидуальные планы подготовки лидеров команд, – отметил глава ведомства.

По итогам отчетных выступлений федераций министр отметил, что планы были провалены, а имею­щиеся результаты оставляют желать лучшего. Ермек Маржикпаев поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос привлечения лучших специалистов для подготовки наших атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже-2024.

Также глава спортивного ведомства на прошедшей неделе встретился с призерами чемпионата мира по каратэ WKF, который проходил в Будапеште. Молдир Жанбырбай стала первой чемпионкой мира из Казахстана, а Дидар Амирали принес в копилку нашей сборной бронзовую награду. Министр вручил спортсменам благодарственные письма. Ермек Маржикпаев высоко оценил их выступления на международном турнире, пожелал новых побед и достижений.

#Китай #итоги #Ханчжоу #Азиатские игры

Популярное

Все
В столице Казахстана состоялся международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge 2023
Кубок Казахстана – у «Тобола»
В Астане завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи.
Если бы прислушались...
«Барыс» не в шутку лихорадит
Опасность «вредного» стажа
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
Больше, чем цифры
Проверили – выявили – наказали
Французский подход
Певец Евразии
IteachMe: дорога в новый мир
Справедливая критика
Демократия: прямая и непосредственная
Без визы
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
TURКTIME! Единство и сплоченность – путь к процветанию
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
ДТП со смертельным исходом произошло в Костанайской области
Память о последнем хане
Турция отмечает 100-летие основания республики
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
Битвы интеллектуалов
Причины перебоев с водоснабжением в Астане объяснили в акимате
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Акорда продолжает принимать соболезнования в связи с аварией на шахте
Загадка без готового ответа
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
На перекрестке интересов
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Детективы вне закона
ХАМАС атаковал Израиль
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?

Читайте также

IteachMe: дорога в новый мир
Проверили – выявили – наказали
Активная позиция приветствуется
Кому доверить кресло?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]