muftyat.kz
Культура
Справедливость – залог процветания
Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» я воспринял как важный поворотный момент на пути создания справедливого Казахстана. «В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех», – сказал в своем выступлении Президент. Где есть справедливость, там и процветание и процветающее общество. А там, где утрачена справедливость, нет в человеческой жизни благословения.

Справедливость – это качество настоящего мусульманина, ценность, украшающая каждое человеческое действие. Одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха – аль-Адл, что означает Справедливость. Поэтому Всевышний любит справедливость. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства» (сура «Нахль», аят 90). Сфера справедливости широка. Не врать, не посягать на чужое имущество, выполнять обещания, не обманывать весы и так далее – все эти действия являются выражением справедливости.

В нынешнем Послании Глава государства акцентировал внимание на конкретных направлениях реформ на пути к созданию Справедливого Казахстана. В частности, он показал пути решения таких важных задач, как поддержка предпринимательства, развитие конкуренции, налоговая и бюджетная политика, освоение земельных участков, водные ресурсы, привлечение инвестиций, справедливое распределение национального дохода, повышение транзитного потенциала страны, улучшение дорог местного значения, развитие сельского хозяйства.

«Должен быть возврат бюджетных средств. Государство не позволит растрачивать деньги», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что главной ценностью страны являются люди, и в целях повышения потенциала населения предложил равное распределение национального богатства и предоставление равных возможностей для всех.

В Послании отмечалось, что важное условие становления успешной нации – повышение качества образования. Было объяв­лено о запуске национального проекта «Комфортная школа» для получения учащимися качественного образования и всестороннего развития. Президент отметил, что в рамках проекта будет полностью решена проблема школ, находящихся в аварийном состоянии, обучающихся в три смены в стране.

«Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила», – сказал он, добавив, что будут произведены позитивные изменения в сторону укрепления репутации учителей, которые занимаются воспитанием детей. Действительно, заслуги учителей в развитии нашей страны велики, и Президент особо отметил роль педагогов в создании справедливого Казахстана.

В нынешнем Послании также отмечено, что 1 января 2023 года будет продлен период выплаты по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, а также будет запущена принципиально новая программа «Национальный фонд – детям». «Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь», – сказал Президент. И это реальный шаг к созданию справедливого государства, к использованию Национального фонда на благо народа.

В Священном Коране сказано: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий (Слышащий все ваши слова и суждения), Видящий (Видящий все, что вы делаете)» (сура «Ан-Ниса», аят 58). Я считаю, что еще одним проявлением становления справедливого государства является реорганизация судейского корпуса. Глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы судьи были высококвалифицированными, честными и неподкупными. Были названы конкретные направления, связанные с повышением независимости судей, давлением на судей со стороны властных структур, реформированием общей судебной системы.

Президент напомнил, что участились такие преступления, как убийства, грабежи, насилие в семейно-бытовой сфере, которые угрожают всему обществу. Говоря о том, что насилие в семье нельзя игнорировать, он подчеркнул: «Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния». Действительно, каждый мусульманин несет ответственность за свою семью. Глава семьи должен заботиться о своей семье. В хадисе сказано: «Лучшие из вас те, кто хорошо заботится о своих семьях».

За последние три года количество потребителей синтетических наркотиков в стране увеличилось в десять раз, и это тоже тревожная и масштабная социальная проблема. Президент обязал соответствующие органы вести борьбу с производством и распространением синтетических наркотиков на национальном уровне и разработать комплексный план в этом направлении.

Несомненно, что все подобные реформы модернизируют наше государство и все сферы общества. Глава государства твердо установил: «Построение Справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоя­тельствах внутреннего и внешнего характера. Безделью и саботажу места не будет, мы не свернем с намеченного пути!» На самом деле мы считаем, что все эти реформы есть новое направление Справедливого Казахстана, который руководствуется только единством и согласием.

Всевышний Творец повеле­вает в Коране: «Он возвысил небо и установил весы. Чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес» (сура «Рахман», аяты 7–9). Где справедливость, там и процветание. Будем вместе строить Справедливый Казахстан, развивать нашу священную Родину!

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Доступно и эффективно
Батареи просят угля
Учли уроки прошлой зимы
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
В помощь согражданам
Старались как могли
Снова люди молятся, снова бьет родник
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Кызылжарская премия
Поднять простого рабочего на пьедестал
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Полезная экспедиция
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?

Читайте также

Культура
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов ко…
Культура
Найден первый паспорт тюркского народа
Культура
Министр наградил учёных-тюркологов за открытие новых памятн…
Международное сотрудничество , Культура
Разработаны общие учебники для тюркских стран по истории, л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]