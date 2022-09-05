Справедливость – залог процветания

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» я воспринял как важный поворотный момент на пути создания справедливого Казахстана. «В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех», – сказал в своем выступлении Президент. Где есть справедливость, там и процветание и процветающее общество. А там, где утрачена справедливость, нет в человеческой жизни благословения.

Справедливость – это качество настоящего мусульманина, ценность, украшающая каждое человеческое действие. Одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха – аль-Адл, что означает Справедливость. Поэтому Всевышний любит справедливость. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства» (сура «Нахль», аят 90). Сфера справедливости широка. Не врать, не посягать на чужое имущество, выполнять обещания, не обманывать весы и так далее – все эти действия являются выражением справедливости.

В нынешнем Послании Глава государства акцентировал внимание на конкретных направлениях реформ на пути к созданию Справедливого Казахстана. В частности, он показал пути решения таких важных задач, как поддержка предпринимательства, развитие конкуренции, налоговая и бюджетная политика, освоение земельных участков, водные ресурсы, привлечение инвестиций, справедливое распределение национального дохода, повышение транзитного потенциала страны, улучшение дорог местного значения, развитие сельского хозяйства.

«Должен быть возврат бюджетных средств. Государство не позволит растрачивать деньги», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что главной ценностью страны являются люди, и в целях повышения потенциала населения предложил равное распределение национального богатства и предоставление равных возможностей для всех.

В Послании отмечалось, что важное условие становления успешной нации – повышение качества образования. Было объяв­лено о запуске национального проекта «Комфортная школа» для получения учащимися качественного образования и всестороннего развития. Президент отметил, что в рамках проекта будет полностью решена проблема школ, находящихся в аварийном состоянии, обучающихся в три смены в стране.

«Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила», – сказал он, добавив, что будут произведены позитивные изменения в сторону укрепления репутации учителей, которые занимаются воспитанием детей. Действительно, заслуги учителей в развитии нашей страны велики, и Президент особо отметил роль педагогов в создании справедливого Казахстана.

В нынешнем Послании также отмечено, что 1 января 2023 года будет продлен период выплаты по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, а также будет запущена принципиально новая программа «Национальный фонд – детям». «Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь», – сказал Президент. И это реальный шаг к созданию справедливого государства, к использованию Национального фонда на благо народа.

В Священном Коране сказано: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий (Слышащий все ваши слова и суждения), Видящий (Видящий все, что вы делаете)» (сура «Ан-Ниса», аят 58). Я считаю, что еще одним проявлением становления справедливого государства является реорганизация судейского корпуса. Глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы судьи были высококвалифицированными, честными и неподкупными. Были названы конкретные направления, связанные с повышением независимости судей, давлением на судей со стороны властных структур, реформированием общей судебной системы.

Президент напомнил, что участились такие преступления, как убийства, грабежи, насилие в семейно-бытовой сфере, которые угрожают всему обществу. Говоря о том, что насилие в семье нельзя игнорировать, он подчеркнул: «Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния». Действительно, каждый мусульманин несет ответственность за свою семью. Глава семьи должен заботиться о своей семье. В хадисе сказано: «Лучшие из вас те, кто хорошо заботится о своих семьях».

За последние три года количество потребителей синтетических наркотиков в стране увеличилось в десять раз, и это тоже тревожная и масштабная социальная проблема. Президент обязал соответствующие органы вести борьбу с производством и распространением синтетических наркотиков на национальном уровне и разработать комплексный план в этом направлении.

Несомненно, что все подобные реформы модернизируют наше государство и все сферы общества. Глава государства твердо установил: «Построение Справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоя­тельствах внутреннего и внешнего характера. Безделью и саботажу места не будет, мы не свернем с намеченного пути!» На самом деле мы считаем, что все эти реформы есть новое направление Справедливого Казахстана, который руководствуется только единством и согласием.

Всевышний Творец повеле­вает в Коране: «Он возвысил небо и установил весы. Чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес» (сура «Рахман», аяты 7–9). Где справедливость, там и процветание. Будем вместе строить Справедливый Казахстан, развивать нашу священную Родину!