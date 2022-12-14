Сразу 5 призов завоевал фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии

Культура

За год фильм получил уже 10 международных премий.

Фото АО "Казахфильм"

Художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова «Мукагали» получил пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм".

1. Гран-при
2. Лучший кинодраматург
3. Лучший кинорежиссер
4. Лучший оператор
5. Лучший актер.

В Казахфильме отметили, что кинофестиваль в Сент-Эндрюсе (SАFF) - это международный кинофестиваль. На знаковом мероприятии объявляются имена талантов киноиндустрии Шотландии и всего мира.

«Художественный фильм «Мукагали» за год получил 10 международных премий. Я хочу поблагодарить всех ценителей казахского кино. Наша цель - чтобы фильм, посвященный великому казахскому поэту, вдохновлял молодежь, даровал искусство нашего великого Мукагали! В канун Дня Независимости эти призы, которые оценили самые смелые критики мира, стали победой всего казахского народа!» - поделился режиссер фильма Болат Калымбетов.

Картина «Мукагали», посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года. Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри.

В киностудии отметили, что в марте этого года биографическая картина была представлена в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). В начале сентября фильм «Мукагали» получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале. А также удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (Россия). В октябре на кинофестивале META Film Fest в Дубае среди 70-ти фильмов кинокартина получил главный приз.

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