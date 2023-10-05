Сразу три казахстанских фильма номинированы на “Азиатский Оскар”

Культура и общество
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«Қаш» Айсултана Сеитова, «Братья» Дархана Тулегенова и «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова номинированы на кинопремию Asia Pacific Screen Awards, которую еще называют азиатским «Оскаром», передает Kazpravda.kz.

Картина Айсултана Сеитова представлена сразу в двух номинациях – как «Лучший фильм», где ему предстоит бороться с картинами из Японии, Китая и Грузии, среди которых есть и обладатель специального приза жюри Венецианского кинофестиваля этого года - лента «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути и «Лучшая операторская работа».

А вот Дархан Тулегенов и Асхат Кучинчиреков получили номинации в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший молодежный фильм». Особенно «жаркой» будет борьба в номинации «Лучший режиссер», где заявлены Хамагути и участник «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля-2023 Селин Сон со своим хитом «Прошлые жизни».

Примечательно, что все три картины являются дебютными работами режиссеров, а два из них – «Братья» и «Бауырына салу» сняты при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

Картина «Қаш» повествует о нелегкой судьбе народа во время голода 30-х годов в казахской степи. Могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда. Отметим, что режиссер фильма Айсултан Сеитов этим летом победил в номинации «Лучший режиссер» на Шанхайском международном кинофестивале.

Кинокартина «Братья» выпущена компанией Golden Man Media Максима Акбарова. В сентябре прошлого года фильм получил премию «Дух Кино» на Oldenburg International Film Festival в Германии, а в апреле нынешнего был признан Ассоциацией Кинокритиков Казахстана «Лучшей драмой» 2022 года. Кроме того, на счету «Братьев» – 10 наград международных кинофестивалей в Италии, России, Узбекистане, Китае, Испании и Болгарии.

Фильм «Бауырына салу» рассказывает историю мальчика, которого с младенчества воспитывала бабушка. Мировая премьера ленты состоялась на недавно прошедшем престижном кинофестивале в городе Сан-Себастьян, Испания, где она была показана в программе «Новые режиссеры».

Победители престижной международной награды APSA будут объявлены 3 ноября в Австралии. В текущем году награждение Asia Pacific Screen Awards пройдет в 16-й раз. Среди победителей прошлых лет – известный казахстанский режиссер Адильхан Ержанов. Кинопремию APSA организовали ЮНЕСКО, Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров и Городской совет Брисбена.

#награда #кино #фестиваль

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