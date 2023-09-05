Средний бизнес: есть к чему стремиться Мнения 5 сентября 2023 г. 5:30 11 Фарид Юмашев В Послании Президента особое внимание уделено развитию среднего предпринимательства. коллаж Натальи Ляликовой Что собой представляет это сфера бизнеса, какие перед ней стоят задачи, «Казахстанской правде» рассказал заместитель директора центра конкурентной среды АО «Институт экономических исследований» Азат Махватов. – За последние восемь лет, несмотря на динамичный рост субъектов и улучшение состояния бизнес-среды, структура предпринимательства не претерпела существенных изменений, – отмечает он. – По-прежнему из всех субъектов МСБ, насчитывающих 2,2 миллиона зарегистрированных (около двух миллионов – действующих) единиц, подавляющее большинство – 99,8% сегодня приходится на микро- и малые предпринимательские структуры, которые, несмотря на превалирование, не играют весомой роли в экономике. Наиболее эффективной прослойкой МСБ является средний бизнес, чье количество не превышает и 2,9 тыс. хозяйствующих субъектов. К слову, по итогам прошлого года именно средний бизнес, или всего 0,2% субъектов МСБ, обеспечил 20% от общего объема валовой добавленной стоимости МСБ, или 6,3 трлн тенге, а также вклад в ВВП на уровне 6,2%. Таким образом, валовая добавленная стоимость одного субъекта среднего бизнеса составила 2,2 млрд тенге, что в 126 раз (!) превышает показатели малого предпринимательства. Средний бизнес опережает малый и по выпуску продукции. По итогам прошлого года объем выпуска продукции данными средними предприятиями составил 9,7 трлн тенге, или 3,3 млрд тенге на один субъект, что в 120 раз превышает аналогичный показатель, приходящийся на субъект малого предпринимательства. Высокую производительность среднего предприятия подтверждают также следующие цифры: одним его работником в год производится продукции на сумму 3,3 млрд тенге, что больше в 121 раз от показателей субъектов малого бизнеса. Зарплата на средних предприятиях также выше. По итогам 2022 года ее размер составил 288,2 тыс. тенге и превысил соответствующие показатели малых предприятий на 22,4%, или 64,4 тыс. тенге. Как видно, отечественный средний бизнес содержит в себе ключевые компоненты для того, чтобы стать ведущей силой национальной экономики. Одним из его преимуществ является высокая концентрация в сфере промышленности – 22,8%, из них в обрабатывающей – 17,1%. Если оценивать наличие среднего бизнеса в отраслевом разрезе, то в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов его доля составляет 16,5%, в строительстве – 11,5%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 9%. Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания средних хозяйствующих субъектов достигает 8,5%. Что касается малого бизнеса, то он зачастую задействован в отраслях с низкой добавленной стоимостью. Более трети его (34,6% субъектов) сконцентрировано в сфере торговли, 15,4% – в предоставлении прочих видов услуг. Между тем предприятия среднего звена характеризуются также длительным пребыванием на рынке. Так, согласно статистическим данным, по состоянию на 1 июля 2023 года в обрабатывающей промышленности функционируют в большей степени (до 30,8%) «зрелые» (в «возрасте» от 21 до 25 лет) предприятия среднего бизнеса. В целом же порядка 75% средних предприятий функционируют в промышленности более 10 лет. Для сравнения, 70% малых предприятий, напротив, «не доживают» и до десятилетнего возраста. При таких обстоятельствах для раскрытия потенциала сектора МСБ, формирования прослойки конкурентоспособных отечественных предприятий упор следует сделать именно на среднем бизнесе. А между тем именно в этом плане в сфере предпринимательства все далеко не так благополучно, как этого бы хотелось. Начать с того, что предпринимательскую активность сдерживает практикуемая уплата авансовых платежей по КПН, которая де-факто вымывает оборотные средства предприятий. Кроме того, многочисленные специальные налоговые режимы (СВР) для малых предприятий демотивируют функционирование бизнеса в форме среднего предприятия. Так, существующие на сегодня пять видов СНР для малого и всего два вида – для среднего создают привилегированные условия для более чем миллиона субъектов малого предпринимательства. Указанные обстоятельства в последующем оборачиваются низким уровнем товаров, выпускаемых казахстанским бизнесом, в особенности малым, которые не соответствуют международным стандартам и нормам, гарантиям качества, применяемым на международных рынках (API, ASMI, ISO, HACCP, CEN и так далее). Содействие же предприятиям, как малым, так и средним, в разработке технической документации, необходимой для сертификации продукции и услуг, осуществляется на недостаточном уровне. Нехватка необходимой специализированной инфраструктуры на территории действующих СЭЗ и индустриальных зон сдерживает привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий, создание качественных рабочих мест и новых производств. Все это негативно отражается на общем деловом климате, значительно усложняя ведение бизнеса. Наконец, сформировавшаяся структура государственной поддержки в недостаточной мере учитывает объективное и отраслевое распределение субъектов МСБ и порождает неэффективное расходование целевых государственных средств. К примеру, в рамках практикуемой АО «КазАгроФинанс» меры государственной поддержки по предоставлению сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг за период с 2015 по 2021 год было поддержано 9 479 сельскохозяйственных предприятий на общую сумму в 567,84 миллиарда тенге, причем из кредитополучателей микро- и малый бизнес составил 46%; средний – 16%; крупный – 5%, и почти треть (33%) ссудного портфеля была распределена среди субъектов с разнородной или неопределенной классификацией. При таком раскладе неудивителен тот факт, что у 32 операторов, предоставляющих меры господдержки, коэффициент бюджетной эффективности составил всего 0,10%, или 10 тиын возврата с одного вложенного государством тенге… Вместе с тем в рамках мер господдержки, направленных на совершенствование технологических процессов (возмещение затрат на совершенствование технологических процессов), за период с 2015 по 2021 год было поддержано 138 проектов стоимостью 1,67 млрд тенге, из которых большая часть оказалась направлена компаниям крупного и среднего бизнеса (30 и 32% соответственно). И в данном случае коэффициент бюджетной эффективности был значительно выше, чем в программах, где основными получателями выступили субъекты малого предпринимательства. Указанные цифры свидетельствует о необходимости переориентации действующей структуры мер господдержки с ее упором на конкурентоспособные средние компании. #развитие #бизнес #средний бизнес #Послание Президента