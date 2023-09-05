Средний бизнес: есть к чему стремиться

Что собой представляет это сфера бизнеса, какие перед ней стоят задачи, «Казахстанской правде» рассказал заместитель директора центра конкурентной среды АО «Институт экономических исследований» Азат Махватов.

– За последние восемь лет, несмот­ря на динамичный рост субъектов и улучшение состояния бизнес-среды, структура предпринимательства не претерпела существенных изменений, – отмечает он. – По-прежнему из всех субъектов МСБ, насчитывающих 2,2 миллиона зарегистрированных (около двух миллионов – действующих) единиц, подавляющее большинство – 99,8% сегодня приходится на микро- и малые предпринимательские структуры, которые, несмотря на превалирование, не играют весомой роли в экономике.

Наиболее эффективной прослойкой МСБ является средний бизнес, чье количество не превышает и 2,9 тыс. хозяйствующих субъектов.

К слову, по итогам прошлого года именно средний бизнес, или всего 0,2% субъектов МСБ, обеспечил 20% от общего объема валовой добавленной стоимости МСБ, или 6,3 трлн тенге, а также вклад в ВВП на уровне 6,2%.

Таким образом, валовая добавленная стоимость одного субъекта среднего бизнеса составила 2,2 млрд тенге, что в 126 раз (!) превышает показатели малого предпринимательства. Средний бизнес опережает малый и по выпуску продукции.

По итогам прошлого года объем выпуска продукции данными средними предприятиями составил 9,7 трлн тенге, или 3,3 млрд тенге на один субъект, что в 120 раз превышает аналогичный показатель, приходящийся на субъект малого предпринимательства.

Высокую производительность среднего предприятия подтверждают также следующие цифры: одним его работником в год производится продукции на сумму 3,3 млрд тенге, что больше в 121 раз от показателей субъектов малого бизнеса. Зарплата на средних предприятиях также выше. По итогам 2022 года ее размер составил 288,2 тыс. тенге и превысил соответствующие показатели малых предприятий на 22,4%, или 64,4 тыс. тенге.

Как видно, отечественный средний бизнес содержит в себе ключевые компоненты для того, чтобы стать ведущей силой национальной экономики. Одним из его преимуществ является высокая концентрация в сфере промышленности – 22,8%, из них в обрабатывающей – 17,1%.

Если оценивать наличие среднего бизнеса в отраслевом разрезе, то в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов его доля составляет 16,5%, в строительстве – 11,5%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 9%. Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания средних хозяйствующих субъектов достигает 8,5%.

Что касается малого бизнеса, то он зачастую задействован в отраслях с низкой добавленной стоимостью. Более трети его (34,6% субъектов) сконцент­рировано в сфере торговли, 15,4% – в предоставлении прочих видов услуг.

Между тем предприятия среднего звена характеризуются также длительным пребыванием на рынке. Так, согласно статистическим данным, по состоянию на 1 июля 2023 года в обрабатывающей промышленности функционируют в большей степени (до 30,8%) «зрелые» (в «возрасте» от 21 до 25 лет) предприятия среднего бизнеса.

В целом же порядка 75% средних предприятий функционируют в промышленности более 10 лет. Для сравнения, 70% малых предприятий, напротив, «не доживают» и до десятилетнего возраста. При таких обстоятельствах для раскрытия потенциала сектора МСБ, формирования прослойки конкурентоспособных отечественных предприятий упор следует сделать именно на среднем бизнесе.

А между тем именно в этом плане в сфере предпринимательства все далеко не так благополучно, как этого бы хотелось. Начать с того, что предпринимательскую активность сдерживает практикуемая уплата авансовых платежей по КПН, которая де-факто вымывает оборотные средства предприятий.

Кроме того, многочисленные специальные налоговые режимы (СВР) для малых предприятий демотивируют функционирование бизнеса в форме среднего предприятия. Так, существующие на сегодня пять видов СНР для малого и всего два вида – для среднего создают привилегированные условия для более чем миллиона субъектов малого предпринимательства.

Указанные обстоятельства в последующем оборачиваются низким уровнем товаров, выпускаемых казахстанским бизнесом, в особенности малым, которые не соответствуют международным стандартам и нормам, гарантиям качества, применяемым на международных рынках (API, ASMI, ISO, HACCP, CEN и так далее). Содействие же предприятиям, как малым, так и средним, в разработке технической документации, необходимой для сертификации продукции и услуг, осуществляется на недостаточном уровне.

Нехватка необходимой специализированной инфраструктуры на территории действующих СЭЗ и индустриальных зон сдерживает привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий, создание качественных рабочих мест и новых производств. Все это негативно отражается на общем деловом климате, значительно усложняя ведение бизнеса.

Наконец, сформировавшаяся структура государственной поддержки в недостаточной мере учитывает объективное и отраслевое распределение субъектов МСБ и порождает неэффективное расходование целевых государственных средств.

К примеру, в рамках практикуемой АО «КазАгроФинанс» меры государственной поддержки по предоставлению сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг за период с 2015 по 2021 год было поддержано 9 479 сельскохозяйственных предприятий на общую сумму в 567,84 миллиарда тенге, причем из кредитополучателей микро- и малый бизнес составил 46%; средний – 16%; крупный – 5%, и почти треть (33%) ссудного портфеля была распределена среди субъектов с разнородной или неопределенной классификацией.

При таком раскладе неудивителен тот факт, что у 32 операторов, предоставляющих меры господдержки, коэффициент бюджетной эффективности составил всего 0,10%, или 10 тиын возврата с одного вложенного государством тенге…

Вместе с тем в рамках мер господдержки, направленных на совершенствование технологических процессов (возмещение затрат на совершенствование технологических процессов), за период с 2015 по 2021 год было поддержано 138 проектов стоимостью 1,67 млрд тенге, из которых большая часть оказалась направлена компаниям крупного и среднего бизнеса (30 и 32% соответственно).

И в данном случае коэффициент бюджетной эффективности был значительно выше, чем в программах, где основными получателями выступили субъекты малого предпринимательства.

Указанные цифры свидетельствует о необходимости переориентации действующей структуры мер господдержки с ее упором на конкурентоспособные средние компании.