Среднюю зарплату по Казахстану озвучили статистики

Данные приведены за ІV квартал 2023 года. Среднее значение номинальной заработной платы составило 393 605 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики
Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%.
Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в IV квартале 2023 года составило 259 463 тенге.
Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.
"По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, информации и связи – 23,2%, искусства, развлечения и отдых – 20,8%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18,6%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18,2%", - говорится в сообщении.