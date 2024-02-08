Среднюю зарплату по Казахстану озвучили статистики

Банки и финансы
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Данные приведены за ІV квартал 2023 года. Среднее значение номинальной заработной платы составило 393 605 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%. 

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в IV квартале 2023 года составило 259 463 тенге.

Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и  праздничных премий.

"По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, информации и связи – 23,2%, искусства, развлечения и отдых – 20,8%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18,6%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18,2%", - говорится в сообщении.

#статистика #зарплата

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