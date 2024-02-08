Среднюю зарплату по Казахстану озвучили статистики

Данные приведены за ІV квартал 2023 года. Среднее значение номинальной заработной платы составило 393 605 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в IV квартале 2023 года составило 259 463 тенге.

Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.