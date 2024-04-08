Сроки приема заявок на гранты для реализации бизнес-идей перенесли в Казахстане

Непогода внесла коррективы на текущее положение дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в связи со сложной паводковой ситуацией в стране временно переносятся сроки первого потока приема заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей.

О начале приема заявок население будет проинформировано дополнительно.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году по республике планируется выдача 9 тысяч грантов.