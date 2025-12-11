США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев

США
Пограничной службе нужно будет предъявлять содержание своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Туристы из 40 стран, граждане которых могут приезжать в США без виз, в скором времени должны будут предъявлять содержание своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет. Такое предложение содержится в проекте документа, опубликованного американской Пограничной службой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Это требование, по задумке авторов документа, будет предъявляться гражданам тех стран, которые могут приезжать в США, заполнив онлайн простую форму-запрос ESTA (Electronic System for Travel Authorization) и получив положительный ответ. Это 42 страны: почти все страны Европы, включая Великобританию, а также Австралия, Бруней, Чили, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Катар, Сингапур, Южная Корея и Тайвань.

Разрешение ESTA действует два года, в один приезд по нему можно находиться в США до 90 дней.

Администрация Дональда Трампа занялась ужесточением контроля над границами и иммиграцией с первого дня его возвращения в Белый дом, объясняя, что это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность страны.

Проверку содержания страниц в соцсетях у тех, кто ходатайствует об американской визе, Госдепартамент ввел еще в конце мая.

Оппоненты администрации говорят, что этот новый шаг отпугнёт некоторых потенциальных туристов, а также ограничит «цифровые права» приезжающих.

В следующем году США вместе с Мексикой и Канадой примут чемпионат мира по футболу, а в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдут Олимпийские игры, и на оба этих спортивных форума собираются приехать десятки и сотни тысяч иностранцев.

Как сообщает американская пресса, документ-предложение о проверке аккаунтов в соцсетях разместили в Федеральном регистре — официальном вестнике центральных властей США — Погранично-таможенная служба США (CBP) и Министерство внутренней безопасности, в состав которого входит CBP. Эти ведомства призывают граждан высказывать своё мнение о проекте; на приём критики и предложений отведено 60 дней.

Би-би-си подала в Министерство внутренней безопасности запрос о комментарии.

В документе говорится просто, без разъяснений, что при подаче заявки по ESTA иностранец должен будет «предъявить свои соцсети за последние пять лет».

Кроме того, в документе предлагается потребовать от заявителя номера его телефонов и адреса электронной почты, которыми он пользовался в течение пяти и десяти последних лет соответственно, а также увеличить объем требуемой информации о родственниках.

Сейчас при заполнении анкеты на ESTA от заявителя требуется дать самые основные сведения о себе, а также заплатить 40 долларов.

В тексте документа цитируется январский указ Трампа «О защите Соединённых Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и обществу».

София Коуп из организации Electronic Frontier Foundation, защищающей права и свободы в интернете, сказала газета New York Times, что это новое требование, если оно будет введено, «усугубит ущерб, нанесённый гражданским свободам».

Юридическое бюро Fragomen, занимающееся вопросами иммиграции, отметило, что из-за проверки постов в соцсетях ходатайствующим об ESTA придётся дольше ждать ответа. Сейчас он обычно приходит в течение нескольких часов.

Ранее Госдепартамент США заявил, что будет проверять содержание аккаунтов в соцсетях у тех иностранцев, которые подаются на студенческие визы или визы H1B для квалифицированных работников, а также у их родственников. Для этого заявители должны полностью открыть доступ к своим постам в соцсетях.

Чиновникам при этом была дана инструкция проверять, нет ли в этих постах признаков «защиты, помощи или поддержки иностранных лиц, объявленных террористами, иным образом представляющих угрозу национальной безопасности [США] либо занимающихся противозаконными преследованиями или насилием антисемитского характера».

Кроме того, Дональд Трамп полностью запретил въезд гражданам 19 стран Африки, Ближнего Востока и бассейна Карибского моря и в скором будущем собирается расширить этот список.

