США, Япония и Южная Корея обостряют обстановку в регионе – КНДР

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Маневры военно-морских сил США, Японии и Южной Кореи представляют угрозу всей Северо-Восточной Азии. Об этом заявили в МИД КНДР, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на tass.ru
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Под маневрами в ведомстве подразумевают учения трех стран в районе южнокорейского острова Чеджудо, в которых приняли участие оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis эсминец, десятки других кораблей, вертолетов и самолетов.
В МИД КНДР заявили, что трехсторонний военный альянс Вашингтон – Сеул – Токио "более не является призраком, а обретает конкретную форму в качестве ключевой силы, предназначенной для реализации американской стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Пхеньян возлагает полную ответственность за обострение обстановки в регионе на США, которые "усиливают военное давление на КНДР". По словам представителя внешнеполитического ведомства, КНДР будет и дальше укреплять силы ядерного сдерживания для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове.
Заместители глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи встретятся 27 октября в Токио для обсуждения совместных мер в отношении КНДР после очередных ракетных пусков. Ранее Совет Безопасности ООН жестко осудил их, потребовав от Пхеньяна воздержаться от подобных действий и в очередной раз пригрозив ему "усилением ответных мер" в случае их повторения.