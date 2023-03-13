Стали известны требования для поступления военнослужащих в вузы РК

Общество
1466
Елисеева Екатерина
корреспондент

Публичное обсуждение продлится до 29 марта.

Фото: Kazpravda.kz

Требования для поступления военнослужащих в вузы без учета ЕНТ вынесли на публичное обсуждение, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На портале Открытые НПА размещен документ о внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел об утверждении правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК.

Так, граждане, отслужившие срочную воинскую службу и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие в год поступления возраста двадцати четырех лет (в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 39 закона), в срок до 1 июня года приема, обращаются с заявлением на имя руководителя территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

"Руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по обязательной специальной проверке в соответствии с Законом РК "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" и прохождение предварительного медицинского освидетельствования кандидата в соответствии с правилами ВВЭ", – говорится в тексте приказа.

Также, граждане, прошедшие обязательную специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов, указанных в приложении 1 к настоящим правилам, и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам ранее проведенного отбора в воинских частях Национальной гвардии в количестве, не превышающем 20 процентов от ежегодного плана набора.

Публичное обсуждение продлится до 29 марта.

 

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
73 тонны сырья для производства наркотиков перехватили полицейские Казахстана (видео)
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Факт массового отравления школьников прокомментировали в уп…
Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о резком т…
Подрыв льда проводят на реках Карагандинской области (видео)
Как решается проблема дефицита ГСМ и другие вопросы энергет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]