Стали известны требования для поступления военнослужащих в вузы РК

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Требования для поступления военнослужащих в вузы без учета ЕНТ вынесли на публичное обсуждение, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На портале Открытые НПА размещен документ о внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел об утверждении правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК.

Так, граждане, отслужившие срочную воинскую службу и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие в год поступления возраста двадцати четырех лет (в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 39 закона), в срок до 1 июня года приема, обращаются с заявлением на имя руководителя территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

"Руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по обязательной специальной проверке в соответствии с Законом РК "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" и прохождение предварительного медицинского освидетельствования кандидата в соответствии с правилами ВВЭ", – говорится в тексте приказа.

Также, граждане, прошедшие обязательную специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов, указанных в приложении 1 к настоящим правилам, и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам ранее проведенного отбора в воинских частях Национальной гвардии в количестве, не превышающем 20 процентов от ежегодного плана набора.

Публичное обсуждение продлится до 29 марта.