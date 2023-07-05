Старое доброе телевидение

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Самат Бейсембаев

В Астане подвели итоги Национальной телевизионной премии «Тұмар».

фото Игоря Бургандинова

«Тұмар» учредили в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Как отметили организаторы – Фонд «Медиа дамыту қоры», – главной их целью было стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии и демонстрация ее конкурентоспособности сквозь призму оценки профессиональным сообществом.

– В этом году профессиональ­ный праздник работников ­СМИ начался с отличных новос­тей, – открыл торжественную церемонию министр информации и общественного развития РК ­Дархан Кыдырали. – При под­держке Главы государства квартиры получили 65 наших коллег, в том числе немало тележурналистов. Был организован музей, проведена летняя школа, а в столице открылась замечательная Аллея журналистов. Второе февраля объявлено Национальным днем печати. Сегодня мы вручаем Национальную премию.

«Тұмар» этого года посвящен 25-летию главного города страны.

– После прошлогоднего конкурса мы вместе пережили много событий, и именно журналисты, наши коллеги по информационной индустрии, как заметил Глава государства, доносили населению актуальную информацию, транслировали ее в прямом эфире, приводили экспертные мнения. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить представителям СМИ свою благодарность, – сказал Дархан Кыдырали.

В 2023 году на соискание премии поступило около 300 заявок. В конкурсе участвовали респуб­ликанские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент. Победители премии получили статуэтки и денежное вознаграждение в размере одного миллиона тенге.

В номинации «Лучшая информационная программа» жюри выделило проект «Дневной формат» телеканала Atameken Business. «Лучшим социальным проектом» стал «Жанашыр» телеканала «Жетісу», диплом за «Лучшее журналистское расследование» вручили «Арнайы репортаж» телеканала «Хабар 24». «Лучшей аналитической программой» была признана «Apta», а «Лучшим ток-шоу» – «1001 түн» национального телеканала «Qazaqstan».

«Лучшей развлекательной программой» назвали «Түнгі студия» телеканала Jibek Joly, «Лучшим документальным фильмом» – «Абайдың соңғы күндері», снятый телеканалом «Хабар». «Лучшим анимационным фильмом» стал «Дәрігер Дана» от Rio Production.

Номинация «Лучший региональный телеканал» у Caspian News (Атырау).

«Лучшим тележурналистом» признали Айгерим Муздыбаеву с Первого канала «Евразия», «Лучшим телеведущим» – Светлану Булатову с телеканала «КТК» и Еркина Байгабылулы, представляющего телеканал «Хабар 24», а «Лучшим спортивным комментатором» – Есея Женисулы с телеканала «Qazsport».

Спонсорами мероприятия выступили АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

#Астана #конкурс #телевидение #Тұмар #кинопремия

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