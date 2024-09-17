Стартовал конкурс на госпремию «Дарын»

Начался прием заявок на соискание государственной молодежной премии «Дарын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, принять участие в конкурсе могут казахстанцы в возрасте до 35 лет, имеющие успехи и достижения в культуре, науке, медиа и спорте.

Это лауреаты международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призеры и победители спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

«Конкурс пройдет по 10 номинациям: «литература», «наука», «дизайн и изобразительное искусство», «журналистика», «классическая музыка», «креативные инициативы», «спорт», «театр и кино», «эстрада» и «народное творчество». Представление кандидатур на соискание премии производится государственными органами и общественными объединениями. Гражданам, удостоенным премии, присваивается звание «лауреат государственной молодежной премии «Дарын», вручается диплом, нагрудной знак и денежная премия. Вручение премии «Дарын» состоится в торжественной обстановке ко Дню Независимости РК», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, премия «Дарын» была учреждена в 1992 году в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

С тех пор обладателями данной премии стали более 340 человек из различных сфер.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) до 17 ноября 2024 года комитетом по делам молодежи и семьи МКИ РК по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік ел 10, здание «Дом министерств» (14-подъезд).

Контакты: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43, 8 701 170 46 54 и (электронный вариант) по почте [email protected].

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