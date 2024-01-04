Стартовал третий этап республиканской школьной олимпиады

Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

40 тысяч детей со всех регионов республики примут участие в мероприятии, передает корреспондент  Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК 

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Согласно информации, в стране стартует третий - областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам с участием более 40 тысяч детей со всех регионов республики. Предметная олимпиада проводится в традиционном формате в два тура. По предметам «Физика» и «Химия» будут проведены экспериментальные туры.

Отмечается, что каждый участник этапа обеспечивается отдельным рабочим местом, бланками листов ответов, текстом заданий на языке его обучения.

"Для прозрачности и академической честности процесс проведения соревнования обеспечивается системой видеонаблюдения для просмотра в режиме онлайн. Для контроля за проведением олимпиады приглашаются представители родительского комитета, журналисты, ученые и преподаватели вузов, - рассказали в министерстве.

Там же добавили, что после завершения туров задания размещаются на интернет-ресурсе РНПЦ «Дарын».

Республиканская олимпиада школьников проводится по 15-ти общеобразовательным предметам. На первом (школьном) этапе олимпиады участвовали 282 090 школьников, на втором (районном) этапе 82 854 учащихся.

#регионы #олимпиада #школьники #предметы

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