Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz

Национальная премия Nauryz, профессионально оценивающая контент отечественных сериалов, проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

С сегодняшнего дня на сайте nauryz-awards.kz начался прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов Nauryz.

Подать заявку можно до 15 марта 2023 года.

В премии могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.

Премия присуждается в 13 номинациях:

1. Лучший исторический сериал

2. Лучший драматический сериал

3. Лучший комедийный сериал

4. Лучший веб-сериал

5. Лучший актер

6. Лучшая актриса

7. Лучший актер второго плана

8. Лучшая актриса второго плана

9. Лучший режиссер

10. Лучший сценарист

11. Лучший оператор-постановщик

12. Лучший монтаж

13. Лучший саундтрек

Основная цель конкурса – поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.

Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере 1 миллиона тенге.