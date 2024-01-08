Стартовал прием заявок на присуждение госпремии имени Абая

Объявлен конкурс на соискание госпремии в области литературы и искусства имени Абая 2024 года, передает корреспондент со ссылкой на Минкультуры

Фото: ortcom.kz

Как сообщается, прием заявок и работ от претендентов продлится до 1 марта. Госпремия имени Абая присуждается гражданам Казахстана и иностранцам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие культуры Казахстана.

«Выдвижение работ на соискание премии производится коллегиями государственных органов, творческими союзами и коллективами. Могут выдвигаться работы (одна работа) одного автора или коллектива авторов, исполненные для публичного обращения не ранее чем за пять лет и не позднее чем за один год до окончания приема работ», — прокомментировали в ведомстве.

С правилами участия в конкурсе и списком документов, необходимых для регистрации работ, можно ознакомиться на сайте Минкультуры, пройдя по этой ссылке.