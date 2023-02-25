Сегодня в городе Кемерово Российской Федерации стартовали II Зимние спортивные игры "Дети Азии", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Фото Дирекции развития спорта

Церемония открытия игр прошла в ледовом дворце "Кузбасс".

Знаменосцем нашей сборной стал шорт-трекист Санжар Бекежан.

После шествия спортсменов знамя игр пронесли знаменитые атлеты, которые в свое время сами участвовали на этих играх. Среди 6 знаменосцев был казахстанский прославленный боксёр, чемпион мира и Азии, государственный тренер РК по боксу Мерей Акшалов.

Затем церемония продолжилась представлением и концертом. Перед участниками с шоу-программой выступили олимпийский чемпион Евгений Плющенко и призер пекинской Олимпиады Александра Трусова. За всем этим следили около 5 тысяч зрителей.

Напомним, что честь Казахстана будут защищать 64 атлета в 6 видах спорта. Всего будет разыграно 57 комплектов медалей. Первыми в борьбу за награды вступят наши шорт-трекисты 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта. Участники игр: Казахстан, Армения, Афганистан, Беларусь, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Непал, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, команды Москвы, Кузбасса, Дальневосточного, Сибирского, Уральского федерального округа, сборные Башкортостана, Татарстана и Саха.

Первые зимние игры "Дети Азии" прошли в 2019 году в российском городе Южно-Сахалинск. Тогда честь Казахстана защищали 74 спортсмена, которые завоевали 7 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых медалей и заняли в командном зачете 6 место.