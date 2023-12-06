«Старый Казахстан» пытается взять под контроль газовую отрасль – депутат Бапи

По его словам, пока Комитет по возврату активов «раскачивается», представители «старого Казахстана» потихоньку возвращаются в страну

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Депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что представители так называемого старого Казахстана пытаются взять под контроль газовую отрасль страны. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мажилисмен констатировал тот факт, что информации о первых итогах работы Комитета по возврату незаконно выведенных активов до сих пор нет, хотя структура создана и функционирует уже два месяца.

«Президент своим указом создал уполномоченный орган – Комитет по возврату активов, которому 5 декабря исполнилось два месяца. Однако в течение этих двух месяцев никакой информации о деятельности этого комитета не было – ни общество, ни депутаты, которые принимали закон о возврате незаконно выведенных активов, не ведают, чем занимается комитет. Пока не спешат работать, клептократы старого Казахстана вновь пытаются прибрать к рукам экономику страны», - сказал Бапи.

В частности, мажилисмен сообщил, что ему поступила инсайдерская информация о том, что в Казахстане продолжается борьба за влияние и контроль над газовой отраслью, которая находится в центре внимания из-за реформ и демонополизации при образовании крупных проектов с российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой компанией.

«Некогда недоступная газовая отрасль, которая многие годы находится под влиянием Кайрата Шарипбаева, теперь стала не только доступной для других новых хозяев, но и очень привлекательной отраслью с триллионными проектами. Такой лакомый кусок теперь интересен всем», - продолжил депутат.

По его информации, главным претендентом на роль хозяина является один из главных менеджеров «КазМунайГаза», который является продуктом Тимура Кулибаева.

«По информации надежных источников, этот менеджер продвигает кандидатуру Сериккали Брекешева на позицию главы компании QazaqGaz, и этот вопрос уже находится на серьезных этапах согласования. Брекешев является креатурой Шарипбаева, был заместителем и ближайшим его соратником», - заявил депутат.

По его мнению, пока Комитет, на который возложены функции по возврату активов, «раскачивается», представители «старого Казахстана» потихоньку возвращаются в страну.