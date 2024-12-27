Статистики пригрозили госорганам адмответственностью за ошибки в базах данных

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Данные могут напрямую влиять на жизнь людей, так как на их основе принимаются решения, касающиеся здоровья, финансов, образования и многих других аспектов, пояснили в Бюро нацстатистики 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бюро национальной статистики подвело итоги работы по оценке качества административных данных в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Так, с начала года Бюро провело 79 мероприятий по оценке качества 14 баз данных, относящихся к 11 административным источникам таких госорганов, как МНЭ, МЦРИАП, МЮ, МЗ, акиматы и другие.  

Так, в ходе проверок выявлены ИИН/БИН, которые невозможно идентифицировать или сопоставить с эталонными базами данных. Зарегистрированы аномальные значения, несвойственные возрастному составу населения. Одной из частых проблем является дублирование записей и неактуальность сведений по ликвидированным предприятиям, умершим лицам или устаревшим адресам. Кроме того, выявлены случаи пропуска обязательных для заполнения полей при вводе данных. 

«Данные могут напрямую влиять на жизнь людей, так как на их основе принимаются решения, касающиеся здоровья, финансов, образования и многих других аспектов. Любые погрешности или несоответствия в данных могут привести к ошибочным выводам. Поэтому важно обеспечивать регулярную проверку и актуализацию данных, чтобы минимизировать риски. Госорганы, допустившие нарушения и не устранившие их в установленные сроки, будут включены в план проведения периодических проверок на 2025 год. В случае повторного выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о привлечении к адмответственности», – говорит руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев. 

Он отметил, что оценка качества административных данных способствует повышению достоверности официальной информации, своевременной актуализации статистических регистров и укреплению контроля за соблюдением стандартов и требований к административным источникам данных. 

Так, по ранее выявленным ошибкам в базе данных МСХ отслеживается положительная динамика. Например, несоответствие показателей в базе данных «Идентификация сельхозживотных» снизилось более чем на 90%. 

«Мы продолжим выявлять такие нарушения и совершенствовать методы контроля. Бюро национальной статистики будет работать над обеспечением более высокого качества данных, что является важным шагом на пути к повышению прозрачности и эффективности государственного управления», – добавил М. Турлубаев. 

Напомним, в этом году на законодательном уровне расширены полномочия Бюро по проверке качества административных данных, хранящихся в госинформсистемах. Для оценки качества данных создан институт контролеров данных, уполномоченных проверять точность, актуальность и достоверность данных.

#статистика #нарушения #госорганы #базы данных

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