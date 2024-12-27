Статистику детской преступности озвучил министр просвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании МВК по профилактике правонарушений отметил, что с 2013 года количество уголовных правонарушений среди несовершеннолетних в Казахстане сократилось на 55%. Однако, несмотря на это, сохраняются проблемы, связанные с преступлениями против несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz

Гани Бейсембаев подчеркнул, что одной из основных причин преступности среди подростков является бесконтрольность со стороны родителей, а также негативное влияние интернет-ресурсов. За последние 5 лет в 3 раза возросло количество административных правонарушений за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей – до 18,5 тыс. случаев за 11 месяцев 2024 года.

Также в 2 раза увеличились факты нахождения детей в ночное время вне жилища без сопровождения взрослых – с 59,5 тыс. в 2019 году до 107,5 тыс. в 2024 году. В связи с этим Минпросвещения активно внедряет программы по профилактике буллинга и насилия в школах, а также усиливает психологическую поддержку детей через открытие центров в регионах.

«Законодательно усилены нормы по защите прав детей, введена ответственность за факты травли (буллинга) ребенка, за необеспечение безопасности детей их родителями, дети с девиантным поведением в приоритетном порядке охватываются дополнительным образованием. 19 декабря Парламентом одобрен закон по вопросам образования и защиты прав ребенка, где впервые законодательно утвержден норматив штатной численности органов опеки и попечительства. Данная новелла позволит обеспечить защиту прав каждого ребенка», — заверил министр.

Ранее были названы три ключевых закона в сфере защиты прав детей.