Ставка на человеческий капитал

Накануне Парламентских слушаний по вопросу качества подготовки кадров для отраслей экономики в системе технического профессионального и высшего образования в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг с участием депутатов Мажилиса Парламента РК Валихана Бишимбаева, Асимы Бимендиной и Гульмиры Исимбаевой.

– В предвыборной платформе партии «Нур Отан» главной задачей поставлено улучшение качества жизни казахстанцев, – отметил Валихан Бишимбаев. – И один из приоритетных – вопрос повышения качества образования. Президент на протяжении всех лет независимости особое внимание уделяет как экономике, так и состоянию образования, подготовке кадров для ее отраслей. В Послании народу Казахстана Глава государства обозначил пути и этапы развития нашей страны до 2050 года, нацеливая на создание наукоемких отраслей, и все это должно состояться благодаря человеческому капиталу, потому как именно трудоспособность, конкурентоспособность обеспечивают устойчивую динамику экономики. И задача Парламента – создать такие законы, которые бы позволили экономике и образованию идти параллельно к единой цели.

Проанализировав ситуацию, депутаты обозначили ряд проблем. Налицо, по их мнению, дисбаланс трудовых ресурсов: при большом количестве рабочей силы экономика страны испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов, в том числе рабочих, инженеров. Одна из причин этого – ориентация на получение высшего образования, ведь около 80% выпускников школ видят своей целью поступление в вузы. И это один из результатов недостаточной профориентационной работы. Кроме того, вузы и колледжи развиваются сегодня вне конкуренции, дублируют друг друга, не отвечают требованиям научно-технического прогресса. Отмечено, к примеру, что в области машиностроения к 2019 году потребуется 26 тыс. специалистов, из которых 1,5 тыс. – с высшим образованием, а готовят их сегодня по учебникам 80–90-х годов прошлого века. Чтобы исправить ситуацию, к подготовке кадров необходимо привлечь работодателей, ведь мы живем в рыночных условиях, и не только государство должно отвечать за кадровый вопрос. Если в ведущих странах вклад бизнеса в подготовку специалистов доходит до 30%, то у нас – 1%.

Конечно, в настоящее время можно считать, что «лед тронулся»: работодатели участвуют в разработке профстандартов, предоставляют площадки для производственной практики в рамках развивающегося дуального обучения. В планах, к примеру, передача ряда колледжей в доверительное управление предприятиям. Наряду с этими мерами необходимо, по мнению участников брифинга, подтянуть до необходимого уровня финансирование, взять на контроль вопрос трудоустройства выпускников ТиПО и вузов, скоординировать действия всех заинтересованных ведомств. Эти и другие меры будут способствовать качественной подготовке кадров для экономики, от которой зависит устойчивое развитие страны.

Марина ПАРХОМЕНКО