Ученые звания будут взаимно признаваться в рамках ЕАЭС

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По данным ведомства, на заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах-членах ЕАЭС.



Соглашение предусматривает взаимное признание без прохождения национальных процедур признания документов об ученых званиях старшего научного сотрудника, доцента, ассоциированного профессора (доцента) и профессора, выданных уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС.



Таким образом, документы об ученых званиях, выданные в Казахстане, будут признаваться на территориях других государств-членов ЕАЭС без прохождения дополнительных процедур подтверждения. При этом положения Соглашения распространяются также на документы об ученых званиях, выданные до его вступления в силу.



Реализация Соглашения позволит обеспечить осуществление трудовой деятельности научных и научно-педагогических работников в рамках общего рынка труда ЕАЭС, сократить административные процедуры при трудоустройстве, а также снизить временные и финансовые затраты граждан, связанные

с признанием документов об ученых званиях.



Следует отметить, что ранее, 2 мая 2024 года, в государствах-членах ЕАЭС вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях.