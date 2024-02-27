Ставки по депозитам физлиц в казахстанских банках выросли

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

К такому выводу пришли эксперты телеграм-канала DATA HUB, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Как следует из статистики Нацбанка РК, в январе средневзвешенный показатель составил 14%, увеличившись на 0,3 п.п. к декабрю. Тот же уровень уже фиксировался в июне, сентябре и октябре 2023-го, выше ставки не поднимались с конца 1996-го. 

Рост отмечается на фоне перемен в регулировании ставок со стороны КФГД: с 2024 года предельные значения устанавливаются только для части банков, склонных к «более агрессивной депозитной политике». 

– Для остальных логика такова: чем больше ставка банка превышает средневзвешенную, тем больше он заплатит взносов в резерв КФГД для будущих выплат. А если ставка будет ниже средневзвешенной, то банку, напротив, полагается дисконт. В итоге те, кто привлекает депозиты дороже рынка, платят вместо тех, чьи показатели ниже, – пояснили в DATA HUB.

Новые правила коснулись именно депозитов физлиц, но не компаний. Ставки для юрлиц в январе, наоборот, снизились до 14,3% с 14,6% в декабре. 

Инфографика: t.me/DataHub_FCBK

#статистика #депозит #аналитика #КФГД #Нацбанк #ставка #физлица

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