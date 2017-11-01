Сто исков подали инвесторы в суд Астаны с начала года

С начала 2017 года в суд Астаны поступило 100 исков инвесторов. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила судья Гульнар Абдрахманова, передает корреспондент Kazpravda.kz
"За 9 месяцев текущего года в суд Астаны поступило 100 исковых заявлений инвесторов, тогда как за аналогичный период прошлого года поступило 44 иска инвесторов. 36 исков в истекшем периоде текущего года рассмотрены судом с вынесением решения, из них 14 решений вынесено в пользу инвесторов. За 9 месяцев 2016 рассмотрено 12 исков с вынесением решения, из них 2 решения вынесены в пользу инвесторов", – сказала Абдрахманова.
По словам судьи, основная часть споров связана с обжалованием инвесторами уведомлений по доначислению сумм налогов и предписаний, вынесенных по результатам проверки соблюдения экологического законодательства. Также инвесторами оспариваются действия компетентного органа по досрочному прекращению контрактов на недропользование.
При этом судья разъяснила, что понятия "инвестор", "инвестиционный спор", заложенные в Предпринимательском кодексе, не разделяют инвесторов на иностранных и казахстанских.
"Подсудность инвестиционных споров определяется исключительно по сумме вложенных инвестиций и предмету спора. Поэтому инвестиционные споры между казахстанскими инвесторами и государственными органами также подлежат рассмотрению в суде Астаны или специализированной судебной коллегии Верховного суда РК", – добавила Абдрахманова.