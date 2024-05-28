Сто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в Шымкенте

Как сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-накопители, мобильные телефоны и документацию. По информации официального представителя АФМ Алибека Абдилова, в настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Он также отметил, что «незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны».

Подозрение на то, что в городе работает незаконная, то есть не имеющая соответствующей лицензии майнинговая ферма, появилось после того, как в ходе земельного спора между двумя хозяйствующими субъектами обратили внимание на непрекращающие­ся странные звуки, доносящиеся со склада, и вид оборудования, похожего на майнинговое. При проведении проверки подозрение подтвердилось. Организаторов незаконного промысла задержали, ­ведется доследственная проверка.