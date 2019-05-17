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Сто пудов веры

Людмила Макаренко

Считается, что традиция допускать к храмовым колоколам в Пасхальную неделю всех желающих берет начало еще в XVIII веке. Хотя для строго канонической церкви это выглядит очень уж большой вольностью. Но если не знать главного: оказывается, происхождение у обычая совершенно житейское – в Светлую седмицу звонари час­то устраивали себе «отпуск», открывали колокольню и шли отдыхать, а празднующий люд пользовался возможнос­тью рассмотреть устройство звонницы и заодно парочку раз ударить в колокол.

– Звонарное искусство вообще не имеет ничего общего с музыкой в классическом ее понимании, – говорит помощник митрополита Астанайского и Казахстанского по церковному искусству Александр Шихов. – Здесь нет каких-то общих требований и регламентов, и звонарей в музыкальных училищах специально не учат. Есть школы колокольного звона, которые сохраняют свою особую стилистику, в остальном звонарь сам себе творец.

Александр Витальевич имеет в виду, что колокольная музыка не имеет графического оформления, то есть она не записывается и не передается в нотах. Но общие правила ее исполнения в церковной традиции все-таки существуют. Обычно различают 4 вида канонического звона: благовест, перебор, перезвон и трезвон. Разница между ними в том, по какому случаю и в каком сочетании используются колокола в службе. Поэтому знаменитого малинового звона как такового не существует, это определение используется по аналогии «малиновый – красный – красивый – прекрасный».

– Звон прежде всего служит для призыва к службе, – объяс­няет Александр Шихов. – Для этого обычно используют самый большой колокол – благовест, он издает громкий, ритмичный и размеренный звук. А вот трезвон, когда звучат несколько меньших по размеру колоколов, многоголосый, и его часто используют в праздничных богослужениях. Вообще в колокольном звоне все определяет тональность: например, в чине отпевания участвуют все колокола, и издают они минорный звук, но ровно до конца службы, когда исполнение переходит в мажор, как утверждение того, что после смерти непременно грядет воскресение.

В Алматы сегодня во всех храмах установлены звонницы. В Пасхальную неделю доступ к ним был открыт для всех. Правда, звонарь одной из городских церквей признался нам, что истые церковники ревниво относятся к этой традиции – жалеют инструмент, потому что в неумелых руках колокол может запросто погибнуть. Неслучайно звонильную неделю исстари называют временем, когда рождаются звонари и умирают колокола.

Самый крупный колокол в Алматинской епархии появился не так давно. Установлен он на колокольне строящегося храма Пресвятой Богородицы в селе Покровка. Почти трехтонный благовест, как считают специалисты, удался на славу. «Отзывчатым» называет его Александр Шихов.

– Хлопнешь по стенке рукой – и он долго будет гудеть размеренным «мммммм». А если руку не отнимать, можно почувствовать, как колокол поет, будто трепещет всем телом, в конце еще рыкнет и замолчит, – говорит о благовесте, как о живом организме, Александр Витальевич.

Вообще-то мерить вес церковных колоколов в кило­граммах не принято. В старину он определялся пудами. Да и теперь знатоки чаще пользуются этой мерой веса. В большинстве храмов Алматы басовые колокола не больше 100 пудов – примерно 1,6 тонны. Получается, в Покровке благовест тянет больше чем на 182 пуда. Но это что! До начала духоборчества прошлого века в главном храме респуб­лики – Свято-Вознесенском кафедральном соборе – трудился колокол в 250 пудов (больше 4 тонн).

Технологии литья церковных колоколов тоже чуть было не утратили в революционном пылу – ко времени, когда нужно было возвращать веру в храмы, оказалось, что сведущих в этом ремесле не осталось даже в России. В память о той поре в Никольском соборе Алматы все еще висят «перестроечные» колокола. Отлитые из сплава с большим содержанием железа, они неклассические ни по форме, ни по звучанию – вместо благо­звучного звона издают тяжелый «бидонный» звук.

Кстати, богослужебные колокола в православии отличаются тем, что никогда не дают чистой ноты, в основе может быть до или ля, но дополнительные обертона обязательно уведут звук вниз или вверх. Так что одно дело – сплав, который делает звучание ярким, звонким, сочным и продолжительным, а другое – звонарь со своим мастерством.

У каждого алматинского храма есть свой звонарь. И, как утверждает Александр Шихов, каждого из них легко узнать по «почерку» – особой манере исполнения.

– Это ведь в любом случае искусство, даже при том, что звонари чаще всего самоучки. На самом-то деле не так важно, женщина или мужчина звонит в колокол, какой он человек по темпераменту или характеру, в каком сейчас настроении, хотя и это можно определить по звучанию. Если то, что он исполняет, попадает прямо в душу и находит там отклик, значит все сделано правильно: благодать сошла, включилась исцеляющая сила колокольного звона.

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