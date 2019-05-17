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Сто пудов веры
Людмила Макаренко
Считается, что традиция допускать к храмовым колоколам в Пасхальную неделю всех желающих берет начало еще в XVIII веке. Хотя для строго канонической церкви это выглядит очень уж большой вольностью. Но если не знать главного: оказывается, происхождение у обычая совершенно житейское – в Светлую седмицу звонари часто устраивали себе «отпуск», открывали колокольню и шли отдыхать, а празднующий люд пользовался возможностью рассмотреть устройство звонницы и заодно парочку раз ударить в колокол.