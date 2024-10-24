Стоимость электроэнергии вырастет в некоторых регионах Казахстана

Приказом министра энергетики от 21 октября 2024 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 1 ноября 2024 года вырастут тарифы:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО « Астана-Энергия » ) – с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО « Алюминий Казахстана » ) – с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО « Степногорская ТЭЦ » ) – с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО « Жанажолская ГТЭС » ) – с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО « З-Энергоорталык » ) – с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО « ТНК « Казхром » ) – с 7,59 до 10,67 тенге.

Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:

56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы с тарифом 56,63 тенге;

58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;

59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;

60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 г.