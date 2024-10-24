Стоимость электроэнергии вырастет в некоторых регионах Казахстана

Приказом министра энергетики от 21 октября 2024 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, передает Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
Так, с 1 ноября 2024 года вырастут тарифы:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;
- девятой группы (АО «Астана-Энергия») – с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-й группы (АО «Алюминий Казахстана») – с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-й группы (ТОО «Степногорская ТЭЦ») – с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-й группы (ТОО «Жанажолская ГТЭС») – с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-й группы (АО «З-Энергоорталык») – с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-й группы (АО «ТНК«Казхром») – с 7,59 до 10,67 тенге.
Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:
- 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;
- 57-й группы с тарифом 56,63 тенге;
- 58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;
- 59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;
- 60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 г.