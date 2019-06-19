Стоимость мяса в Казахстане: МНЭ РК проводит анализ на предмет ценового сговора

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Министерство национальной экономики РК держит уровень цен на мясо на постоянном контроле. Об этом на пресс-конференции итогам отчетной встречи с населением сообщил глава ведомства Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Мы продолжаем получать обращения, жалобы граждан о наличии ценового сговора на тех или иных рынках. В последнее время были жалобы, в том числе и на мясо. По мясу мы проводим анализ. Дождемся квартальных данных, чтобы понять баланс мяса – по производству, экспорту, импорту. По отдельным вопросам Антимонопольной комитет уже сделал аналитические запросы по ценам на мясо, чтобы затем выйти на проверку и  установить ценовой сговор. Эти вопросы находятся на постоянном контроле", – сказал Даленов.

Кроме того, он заявил, что следит за ценами и лично ездит на рынки.

"Это совместная работа с акиматами. У акиматов есть инструменты – установление предельных цен. Также есть работа стабилизационных фондов СПК, которые находятся при акиматах. Что касается работы министерства, то вопросы конкуренции, ценовых сговоров, а также развития торговли находятся в нашей компетенции. Это также помогает удерживать цены или держать их на приемлемом уровне", – заключил Даленов.

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