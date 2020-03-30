Коронавирус
Столичная поликлиника перешла на круглосуточный режим работы
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане городская поликлиника №2 перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил заместитель акима города Бахтияр Макен в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Городская поликлиника №2 переходит на круглосуточный режим работы. Здесь организована обсервационная поликлиника для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Пациентов с признаками ОРВИ будут принимать только в данной поликлинике - пациентам также проведут лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию", – сообщил спикер. 

Он также отметил, что в Нур-Султане в целях обеспечения безопасности и создания условий для медработников, которые работают в стационарах города непосредственно с контактными и инфицированными пациентами, выделены гостиницы для проживания.

"Городским штабом также организовано питание и компанией City Transportation Systems (CTS) выделено более 50 транспортных средств. Для медперсонала, который работает в поликлиниках и больницах города, также организован транспорт. Все эти услуги для медработников предоставляются абсолютно бесплатно", – добавил Макен.

Стоит отметить, что ранее во всех больницах Казахстана ввели карантин.

"С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях, среди которых больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты, вводится карантин. Посещение этих объектов запрещено всем, кроме тех, кто там работает", – ранее сообщал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Также стало известно, что лечащих пациентов с коронавирусом врачей не выпускают из стационара Нур-Султана.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

С 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом вводится карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Также приостановлено движение пассажирских поездов в Атырау.

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