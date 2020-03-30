Столичная поликлиника перешла на круглосуточный режим работы
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане городская поликлиника №2 перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил заместитель акима города Бахтияр Макен в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Городская поликлиника №2 переходит на круглосуточный режим работы. Здесь организована обсервационная поликлиника для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Пациентов с признаками ОРВИ будут принимать только в данной поликлинике - пациентам также проведут лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию", – сообщил спикер.
Он также отметил, что в Нур-Султане в целях обеспечения безопасности и создания условий для медработников, которые работают в стационарах города непосредственно с контактными и инфицированными пациентами, выделены гостиницы для проживания.
"Городским штабом также организовано питание и компанией City Transportation Systems (CTS) выделено более 50 транспортных средств. Для медперсонала, который работает в поликлиниках и больницах города, также организован транспорт. Все эти услуги для медработников предоставляются абсолютно бесплатно", – добавил Макен.
"С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях, среди которых больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты, вводится карантин. Посещение этих объектов запрещено всем, кроме тех, кто там работает", – ранее сообщал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Также стало известно, что лечащих пациентов с коронавирусом врачей не выпускают из стационара Нур-Султана.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.
С 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом вводится карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Также приостановлено движение пассажирских поездов в Атырау.