Столичная спортсменка взяла бронзу на международном турнире по художественной гимнастике
343
Аманжолова Айман
В Софии (Болгария) завершился международный турнир по художественной гимнастике. Спортсменка сборной Казахстана Эрика Жайлауова завоевала бронзовую медаль в этом мировом первенстве, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Она набрал 29 350 очков в финале упражнений с лентой. Эрика также стала пятой в упражнениях с мячом.
В данной программе победила представительница Украины Полина Городнича с 30.550 очками, серебро досталось болгарке Еве Брезалиевой (30.300 очков).