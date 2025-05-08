Столичные пауэрлифтеры присоединились к акции «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Спортсмены отделения пауэрлифтинга ДЮСШ №7 приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан».

Юные атлеты провели сегодня субботник на территории спортивного зала по улице Калдаякова, где тренируется сборная города Астаны. Они не только убрали мусор, но и высадили деревья, внося вклад в озеленение столицы.

– Мы гордимся тем, что представляем Астану на соревнованиях. Но не менее важно сохранять чистоту в родном городе. Экологические акции формируют ответственное отношение к окружающей среде. Забота об экологии — это такая же дисциплина, как и спорт. Мы — за чистую и зеленую Астану! – сказал чемпион Азии среди юношей по классическому пауэрлифтингу Егор Кузнецов.

Инициативу поддержали тренеры и руководство школы, отметив, что такие акции воспитывают в молодых спортсменах гражданскую сознательность и любовь к родной земле.

По словам директора ДЮСШ №7 Серика Халелова, акция Таза Қазақстан объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране, добавив, что они вместе с воспитанниками каждую неделю проводят субботники, и это уже стало хорошей традицией, а также выразив благодарность ребятам и тренерам за активную гражданскую позицию и стремление сделать город лучше.

#Казахстан #таза

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