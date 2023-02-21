Странный шар обнаружили на пляже в Японии

Неизвестный объект проверяют специалисты. Фотографии шара направили экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.

Фото: ria.ru

В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Как сообщает телеканал Daiichi TV, выброшенный на берег предмет обнаружила жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока на пляже Энсюхама. Женщина позвонила в полицию, после чего доступ на место происшествия сразу закрыли.

Движение в районе строго регулируется, отмечает телеканал.

Сейчас неизвестный объект проверяют специалисты. Фотографии шара направили экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.

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