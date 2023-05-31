Страны ОДКБ будут сотрудничать в случае правонарушений военнослужащими в принимающей стране

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, совершенное в Душанбе 16 сентября 2021 года, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на создание механизма сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Сотрудничество по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территориях государств – членов Организации, осуществляется через их компетентные органы.

Под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения, совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны; совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, при исполнении служебных обязанностей; совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления – до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации.

«В случае совершения правонарушения на территории принимающей стороны лицом, входящим в состав формирования одной из направляющих сторон, против другой направляющей стороны в месте ее дислокации, проведение неотложных следственных действий осуществляется направляющей стороной, в месте дислокации которой совершено правонарушение. Далее соответствующие материалы передаются другой направляющей стороне для продолжения осуществления уголовного преследования в отношении лица, входящего в состав ее формирования, совершившее правонарушение», - говорится в заключении.

Направляющая сторона осуществляет свою юрисдикцию в случае совершения неустановленными лицами в местах дислокации преступлений или иных правонарушений против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны, кроме совершенных против граждан принимающей стороны.

Принимающая сторона осуществляет свою юрисдикцию в случае обнаружения в местах дислокации трупа неизвестного лица и по иным преступлениям и правонарушениям.

«Компетентные органы сторон в установленном соглашением порядке могут обращаться друг к другу с запросами о передаче-принятии юрисдикции. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию направляющей (направляющих) и принимающей сторон, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы», - говорится в заключении к документу.