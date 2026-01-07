По данным областного управления экономики и финансов, в ближайшие четыре года планируется строительство 30 медицинских объектов, что позволит обновить инфраструктуру, улучшить оснащение больниц и поликлиник и снизить износ медицинских зданий до 50%. Расширение сети медучреж­дений повысит доступность современных и высокотехнологичных услуг, что напрямую влияет на здоровье населения. В результате ожидается снижение смертности и рост рождаемости, а средняя продолжительность жизни в области к 2029 году должна увеличиться до 77 лет.

Как отметили в областном акимате, в прошлом году в сельской местности региона были введены в эксплуатацию 18 объектов (амбулатории, фельд­шерско-акушерские и медицинские пункты) – все это часть национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Особое внимание уделяется обеспечению медучреждений кадрами. За два года единовременную материальную помощь получили 180 мед­работников. Еще 68 заявок находятся на рассмотрении. С 2022 года по программе льготной ипотеки через «Отбасы банк» 43 врача стали обладателями собственных квартир и домов. Увеличены и образовательные гранты: 83 студента поступили на бакалавриат по медспециальностям, 27 – в резидентуру. Это должно сократить дефицит врачей в отдаленных районах.