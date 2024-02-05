Стратиграфический и петрографический кодексы издали в Казахстане

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Дана Аменова
Корреспондент

Новые издания вышли в свет в честь 125-летия академика Каныша Сатпаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото: satbayev.university/

По информации ведомства, специально к 125-летию академика Каныша Сатпаева комитет геологии при Минпромышленности и строительства РК и НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» при Миннауки и высшего образования впервые составили петрографический и стратиграфический кодексы страны.

Стратиграфический кодекс  РК (СК РК) составлен с учетом современных достижений в геологии и уважения к установившейся традиции. Этот нормативный документ обеспечивает организацию и унификацию работ стратиграфической службы республики, повышая качество геологических карт и документов. СК РК является неотъемлемым инструментом для проведения геологических исследований, обеспечивая единые правила и терминологию на всей территории Казахстана.

— Данный кодекс основан на мировом опыте с учетом предложений Международного союза геологических наук. В процессе его разработки проанализированы опыт и материалы, использованные при составлении кодекса США и Великобритании, — пояснили в министерстве.

Петрографический кодекс РК (ПК РК) представляет собой ключевой стандарт в области петрографии. Разработанный с учетом современных достижений в геологии и основанный на опыте России, советских традициях и рекомендациях международного союза геологических наук.

— ПК РК направлен на организацию и унификацию работ петрографической службы, способствуя надлежащему проведению геологических исследований и обеспечивая единые правила определения терминов и номенклатур горных пород на всей территории Казахстана, — пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в ведомстве добавили, что выполнение требований стратиграфического и петрографического кодексов РК применяется при проведении геологических работ всеми ведомствами на территории страны, подчеркивая важность единых стандартов и подходов в сфере геологии.

#Сатпаев #издание #Минпромышленности #Стратиграфический и петрографический кодексы

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