Это уже пятый случай перестрелки подряд

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Информация о пострадавших не поступала, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Стрельба произошла на приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире. Об этом говорится в заявлении индийской армии.

«В ночь с 28 на 29 апреля пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив округов Купвара и Барамулла», - отмечается в сообщении, которое приводит агентство PTI.

Индийские военные отреагировали «быстро и эффективно», говорится в тексте. Информации о пострадавших не поступало.

Режим прекращения огня на индийско-пакистанской границе был нарушен пятую ночь подряд на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в котором погибли 26 человек.

22 апреля вооруженные люди устроили теракт в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие получили ранения. Нападавшим удалось скрыться. Как сообщала газета The Hindustan Times со ссылкой на источники, индийские разведывательные службы обнаружили доказательства причастности Межведомственной разведки Пакистана к атаке террористов из группировки «Лашкар-э-Тайба» в Пахалгаме.

Индия после теракта почти в два раза сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыла ключевой контрольно-пропускной пункт «Аттари» на границе. Индийские власти также приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

В свою очередь в Совете безопасности Пакистана заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией. Там также отметили, что воспримут в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Кроме того, Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт «Вагах» и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. Согласно сообщению пакистанского Совбеза, в его распоряжении есть доказательства, что Индия спонсирует в стране террористические формирования.