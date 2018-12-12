​Строительные эксперты ищут метод

– На пленарном заседании профессионального объединения экспертов стран Европейского союза Euro Expert принята и одобрена заявка Палаты экспертных организаций РК на вступление в международную организацию в качестве ассоциированного члена, – сообщил председатель правления Палаты экспертных организаций РК Бирлик Ережепов.
По его словам, членство будет оформлено, как только Euro Expert рассмотрит пакет необходимых документов.
Во время профильной конференции в Праге Бирлик Ережепов рассказал зарубежным коллегам о целях, задачах и планах работы казахстанского профессионального объединения.
– По итогам принята резолюция, где была поддержана предлагаемая палатой модель реформирования сферы экспертизы проектов строительства в РК путем создания единого профессионального сообщества с обязательным
членством, – пояснил он. – Это соответствует опыту стран ЕС в сфере проектирования и строительства.
По словам председателя палаты, казахстанское профессиональное объединение аккредитованных экспертных организаций «Палата экспертных организаций» перенимает международный опыт саморегулирования профдеятельности.
– Это важно для сфер проектирования и экспертизы проектов строительства. Дело в том что вопросы совершенствования профессиональной деятельности в сферах архитектуры, градостроительства, проектирования и экспертизы проектов очень актуальны для нашей страны. Реализуется программа поэтапной отмены государственной монополии на проведение экспертизы проектов строительства путем передачи в конкурентную среду. Это может и должно будет произойти согласно 47-му шагу программы Президента «План нации – 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», – пояснил Бирлик Ережепов.
Кроме того, на 16-й ежегодной международной конференции «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка», где участвовали эксперты в области строительства, руководители экспертных организаций, юристы, международные арбитры и медиаторы, обсудили актуальные вопросы теории, методологии и практики экспертной деятельности.
Профессионалы поделились лучшим опытом в строительной экспертизе и оценке; рассмотрели новые методы проведения строительных экспертиз; искали решения задач определения объема, стоимости, качества и сроков выполнения проектных и строительных работ; учились вести экспертные расследования в строительстве, в том числе аварий.
– Мы проанализировали зарубежный опыт в сфере саморегулирования профессиональной деятельности в экспертизе проектов строительства и проектирования. Считаю, что его применение в нашей практике при реформировании экспертной деятельности позволит повысить эффективность экспертизы проектов, а также статус экспертов, – заключил глава казахстанской палаты.