​Строительные эксперты ищут метод

– На пленарном заседании профессионального объединения экспертов стран Европейского союза Euro Expert принята и одоб­рена заявка Палаты экспертных организаций РК на вступление в международную организацию в качестве ассоциированного члена, – сообщил председатель правления Палаты экспертных организаций РК Бирлик Ережепов.

По его словам, членство будет оформлено, как только Euro Expert рассмотрит пакет необходимых документов.

Во время профильной конференции в Праге Бирлик Ережепов рассказал зарубежным коллегам о целях, задачах и планах работы казахстанского профессионального объединения.

– По итогам принята резолюция, где была поддержана предлагаемая палатой модель реформирования сферы экспертизы проектов строи­тельства в РК путем создания единого профессионального сообщест­ва с обязательным

членством, – пояснил он. – Это соответствует опыту стран ЕС в сфере проектирования и строительства.

По словам председателя палаты, казахстанское профессиональное объединение аккредитованных экспертных организаций «Палата экспертных организаций» перенимает международный опыт саморегулирования профдеятельности.

– Это важно для сфер проектирования и экспертизы проектов строительства. Дело в том что воп­росы совершенствования профессиональной деятельности в сферах архитектуры, градостроительства, проектирования и экспертизы проектов очень актуальны для нашей страны. Реализуется программа поэтапной отмены государственной монополии на проведение экспертизы проектов строительства путем передачи в конкурентную среду. Это может и должно будет произойти согласно 47-му шагу программы Президента «План нации – 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», – пояснил Бирлик Ережепов.

Кроме того, на 16-й ежегодной международной конференции «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка», где участвовали эксперты в области строительства, руководители экспертных организаций, юристы, международные арбитры и медиаторы, обсудили актуальные вопросы теории, методологии и практики экспертной деятельности.

Профессионалы поделились лучшим опытом в строительной экспертизе и оценке; рассмотрели новые методы проведения строи­тельных экспертиз; искали решения задач определения объема, стоимости, качества и сроков выполнения проектных и строи­тельных работ; учились вес­ти экс­пертные расследования в строительстве, в том числе аварий.

– Мы проанализировали зарубежный опыт в сфере саморегулирования профессиональной дея­тельности в экспертизе проектов строительства и проектирования. Считаю, что его применение в нашей практике при реформировании экспертной деятельности поз­волит повысить эффективность экспертизы проектов, а также статус экс­пертов, – заключил глава казах­станской палаты.