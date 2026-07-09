О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков

в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного

и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан, совершенное в Бишкеке 22 августа 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2026 года

№ 339-VІIІ ЗРК