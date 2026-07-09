О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан
в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков
в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного
и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан, совершенное в Бишкеке 22 августа 2025 года.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 8 июля 2026 года
№ 339-VІIІ ЗРК