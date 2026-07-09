Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

пункт 16 статьи 129 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) государственного контроля за нотариальной деятельностью.»;

статью 138 дополнить подпунктом 121) следующего содержания:

«121) за соблюдением законодательства Республики Казахстан

о нотариате.».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 31 октября 2015 года:

1) статью 135 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) об исполнении обязательства о государственных закупках и закупках, осуществляемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;»;

2) в статье 252:

абзацы второй и третий части четвертой изложить в следующей редакции:

«Дача санкции осуществляется: прокурором – путем проставления

на постановлении судебного исполнителя штампа «Санкционирую», заверяемого его подписью; судом – путем вынесения определения. В случае отказа в даче санкции судья выносит определение, а прокурор – постановление об отказе в даче санкции на проведение исполнительных действий.

Дача санкции на постановление судебного исполнителя, представленное в форме электронного документа, осуществляется прокурором путем удостоверения посредством его электронной цифровой подписи, судом – вынесением определения в электронном виде. В случае отказа в даче санкции судья выносит мотивированное определение об отказе в даче санкции

в электронном виде, а прокурор – постановление в форме электронного документа.»;

в части пятой:

абзац первый исключить;

в абзаце втором слова «об отказе в даче санкции на постановление» заменить словами «по вопросу санкционирования постановления».

3. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

по всему тексту :

слова «Министерством юстиции Республики Казахстан», «Министерство юстиции Республики Казахстан», «Министерства юстиции Республики Казахстан», «Министерству юстиции Республики Казахстан», «Министерство юстиции» заменить соответственно словами «уполномоченным органом», «уполномоченный орган», «уполномоченного органа», «уполномоченному органу», «уполномоченный орган»;

слова «законодательными актами», «Законодательными актами», «законодательным актам» заменить соответственно словами «законами», «Законами», «законам»;

дополнить статьей 2-2 следующего содержания:

«Статья 2-2. Уполномоченный государственный

орган в сфере нотариата

Уполномоченный государственный орган в сфере нотариата

(далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, лицензирование и государственный контроль в сфере нотариальной деятельности, а также иные функции, предусмотренные законодательством о нотариате.»;

в статье 4:

в пункте 3:

часть вторую после слова «нотариусов» дополнить словами

«в бумажной форме»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Документы нотариусов в электронной форме подлежат обязательному формированию в нотариальном цифровом архиве в соответствии с Правилами.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Нотариальный цифровой архив является компонентом единой нотариальной цифровой системы, предназначенным для сбора, приобретения, комплектования, упорядочения, хранения, учета и использования нотариальных документов в электронной форме.»;

в статье 4-1:

пункт 1 после слова «обработки» дополнить словом «, хранения»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Единая нотариальная цифровая система распределяет заявление на совершение исполнительной надписи на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 92-1 настоящего Закона между нотариусами в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

в пункте 3 слова «на временное хранение в нотариальном электронном репозитории и по истечении установленного срока должны быть переданы

в нотариальный электронный архив» заменить словами «в нотариальном цифровом архиве»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Доступ к нотариальному цифровому архиву в случаях, установленных настоящим Законом, предоставляется территориальным органом юстиции и нотариальной палатой другому нотариусу в порядке, предусмотренном Правилами.»;

пункт 8 исключить;

в подпункте 4) части первой пункта 1 статьи 4-2 слова «электронного репозитория» заменить словами «цифрового архива»; в пункте 1 статьи 6:

в части четвертой слово «Нотариусом» заменить словами «1-1. Нотариусом»;

в части пятой:

абзац третий:

после слова «судьи» дополнить словами «по отрицательным мотивам»;

дополнить словами «, за исключением судьи, прекратившего полномочия на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности»;

абзац шестой дополнить словами «, за исключением лиц, лишенных лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 5) и 8) статьи 11 настоящего Закона, которые вправе повторно претендовать на занятие нотариальной деятельностью по истечении трех лет со дня вступления

в законную силу судебного акта»;

в абзаце седьмом слова «реестра палаты юридических консультантов» заменить словами «реестра членов палаты юридических консультантов либо членство которого в коллегии адвокатов прекращено»;

в пункт е 4 статьи 7:

часть вторую после слова «стажировку» дополнить словами «по месту своей регистрации (жительства)»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктом 1-1 статьи 6 настоящего Закона, и изъявившее желание пройти стажировку, обращается

в территориальную нотариальную палату с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением документов, перечень которых устанавливается положением о порядке прохождения стажировки стажерами нотариусов.»;

8) в пункте 5 статьи 8:

в абзаце первом слова «осуществление нотариальной деятельности» заменить словами «право занятия нотариальной деятельностью»;

подпункт 1) после слова «отчества» дополнить словами «(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)»;

9) в статье 10:

в пункте 2:

подпункты 1), 2) и 2-1) исключить;

в подпункте 10) слова «11) пункта 1» заменить цифрами «13)»;

дополнить подпунктами 11), 12) и 13) следующего содержания:

«11) неоднократного (два и более раза в течение двенадцати месяцев) привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства Республики Казахстан при осуществлении им нотариальных действий.

Дисциплинарный проступок не признается совершенным неоднократно, если дисциплинарное взыскание за ранее совершенный дисциплинарный проступок снято в установленном порядке;

12) нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан

о персональных данных и их защите;

13) неоднократного (два и более раза в течение двенадцати месяцев) нарушения нотариусом сроков внесения в единую нотариальную цифровую систему сведений о совершении нотариальных действий, предусмотренных статьей 4-3 настоящего Закона.»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, действие лицензии нотариуса приостанавливается на период:

1) нахождения нотариуса на государственной службе;

2) избрания нотариуса депутатом Курултая Республики Казахстан

или депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета;

3) прохождения нотариусом срочной воинской службы;

4) указанный в заявлении нотариуса о неисполнении своих полномочий.»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Действие лицензии нотариуса приостанавливается на указанный срок в случаях:

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия нотариальной деятельностью – до вступления судебного акта

в законную силу;

2) составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу – до вступления приговора в законную силу;

3) утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) Уголовного кодекса Республики Казахстан, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, – до вступления судебного акта в законную силу.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае приостановления действия лицензии нотариуса территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов нотариуса в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу в порядке, предусмотренном Правилами.»;

10) в статье 11:

подпункт 2) после слова «неоднократного» дополнить словами

«(два и более раза)»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан при совершении нотариальных действий;»;

дополнить подпунктами 3-1), 5-2) и 9) следующего содержания:

«3-1) нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан, причинившего ущерб интересам государства, физических и юридических лиц;»;

«5-2) установления факта незаконной передачи закрытого ключа электронной цифровой подписи нотариусом другим лицам;»;

«9) неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»;

11) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«3. В случае прекращения действия лицензии нотариуса территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов нотариуса в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу или в частный нотариальный архив, а также по изъятию лицензии для передачи

ее лицензиару и уничтожению печати нотариуса.»;

12) часть четвертую пункта 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Нотариус до направления уведомления в территориальный орган юстиции о прекращении осуществления нотариальной деятельности обязан передать все находящиеся на хранении документы в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу

или в частный нотариальный архив, сдать печать нотариуса

в территориальную нотариальную палату.»;

13) в статье 17:

подпункт 8) дополнить словами «, в том числе медиацию в качестве медиатора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о медиации»;

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) получать доход от переданных в доверительное управление и находящихся в его собственности долей (пакетов акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иного имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем.

Договор доверительного управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

Нотариус вправе не передавать в доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.»;

14) подпункты 7), 7-1), 8), 9), 10), 10) и 11) статьи 18 изложить

в следующей редакции:

«7) передать документы в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу, в случае приостановления действия его лицензии в порядке, предусмотренном Правилами;

8) сдать печать в территориальный орган юстиции на период приостановления действия лицензии, в случае прекращения действия лицензии – в территориальную нотариальную палату;

9) передать все находящиеся на хранении документы в бумажной

и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу в случае прекращения действия его лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4), 4-1) и 6) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона;

10) представлять в течение месяца сведения по изменению его фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

и места нахождения его помещения в территориальный орган юстиции;

11) известить в течение пяти рабочих дней территориальный орган юстиции и нотариальную палату в случае неосуществления нотариальной деятельности в течение одного месяца;

12) представлять сведения по сделкам и договорам физических лиц

в органы государственных доходов по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан;

13) повышать профессиональную квалификацию.»;

15) подпункты 1) и 3) пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы, или иной оплачиваемой деятельностью,

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;»;

«3) исполнять обязанности нотариуса в случае избрания его депутатом Курултая Республики Казахстан или депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета;»;

16) в статье 21:

в пункте 3 слова «подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8)» заменить словами «статьей 54 и подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8)»;

в пункте 5:

часть первую дополнить словами «в пределах соответствующего нотариального округа»;

в части третьей слова «и в реестре для регистрации нотариальных действий», «в том числе» исключить;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Если лицо обращается за совершением нотариального действия посредством веб-портала «цифрового правительства», то местом совершения данного нотариального действия считается место нахождения помещения нотариуса.»;

17) в статье 24-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 24-1. Дисциплинарная комиссия нотариальной палаты»;

в пункте 1:

часть третью дополнить словами «, который не имеет неснятое дисциплинарное взыскание»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Срок полномочий председателя и членов дисциплинарной комиссии нотариальной палаты составляет четыре года.

Одно и то же лицо не может быть председателем дисциплинарной комиссии нотариальной палаты более одного раза.»;

подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) исключение из нотариальной палаты с подачей ходатайства лицензиару и (или) в Республиканскую нотариальную палату о подготовке иска о лишении лицензии нотариуса.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Членство в нотариальной палате лица, в отношении которого рассматривается жалоба, не может быть прекращено до окончания проверки или дисциплинарного производства, если в отношении него проводится проверка или возбуждено дисциплинарное производство, а в случае выявления нарушений – до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией нотариальной палаты дела о нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания.»;

18) в пункте 1 статьи 24-2:

часть четвертую дополнить словами «, который не имеет неснятое дисциплинарное взыскание»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Срок полномочий председателя и членов дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты составляет четыре года.

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты более одного раза.»;

19) часть вторую пункта 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«Взимание вступительных или иных взносов и платежей нотариальными палатами не допускается, за исключением членских взносов, предусмотренных уставом нотариальной палаты.»;

20) в пункте 1 статьи 26-2:

часть первую дополнить словами «и не имеет неснятое дисциплинарное взыскание»;

в части третьей слова «двух сроков подряд» заменить словами «одного раза»;

21) в подпункте 4) пункта 1 и подпункте 7) пункта 1-1 статьи 27 слово «частного» исключить;

22) в пункте 4 статьи 29:

часть первую дополнить словами «и не имеет неснятое дисциплинарное взыскание»;

в части третьей слова «двух сроков подряд» заменить словами «одного раза»;

23) заголовок главы 5 и статью 31 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Государственный контроль в сфере нотариальной

деятельности. Компетенция органов юстиции

в области регулирования нотариата

Статья 31. Государственный контроль в сфере

нотариальной деятельности

1. Государственным контролем в сфере нотариальной деятельности является деятельность территориального органа юстиции по проверке деятельности субъектов государственного контроля на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате.

2. К субъектам государственного контроля в сфере нотариальной деятельности относятся нотариусы, занимающиеся частной практикой,

и территориальные нотариальные палаты.

3. К объекту государственного контроля в сфере нотариальной деятельности относится деятельность субъекта государственного контроля.

4. Целью государственного контроля в сфере нотариальной деятельности является обеспечение законности и защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц при осуществлении субъектами государственного контроля своих профессиональных обязанностей и полномочий, в том числе по созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов в соответствии с настоящим Законом.

5. Задачами государственного контроля в сфере нотариальной деятельности являются:

1) обеспечение соблюдения законности в сфере правового обслуживания населения субъектами государственного контроля;

2) принятие мер по устранению выявленных правонарушений;

3) профилактика и предупреждение нарушений требований законодательства о нотариате.

6. Предметом государственного контроля в сфере нотариальной деятельности является соответствие деятельности субъектов государственного контроля в сфере нотариальной деятельности требованиям законодательства о нотариате.

7. Государственный контроль в сфере нотариальной деятельности осуществляется должностными лицами территориального органа юстиции.

8. Государственный контроль в сфере нотариальной деятельности осуществляется в форме проверок, которые проводятся в виде плановых и внеплановых.

9. Государственный контроль за законностью совершаемых нотариальных действий и соблюдением правил делопроизводства государственным нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется территориальным органом юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

10. Государственный контроль за соблюдением налогового законодательства Республики Казахстан, включая исполнение налоговых обязательств и представление налоговой отчетности, нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется органами государственных доходов Республики Казахстан.

11. Территориальные органы юстиции проводят в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом, на предмет выявления рисков легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.»;

24) статью 31-1 исключить;

25) дополнить статьями 31-2, 31-3 и 31-4 следующего содержания:

«Статья 31-2. Виды проверок на предмет соблюдения

требований, установленных законодательством

о нотариате, субъектами государственного контроля

в сфере нотариальной деятельности

1. Плановые проверки в отношении субъектов государственного контроля осуществляются территориальным органом юстиции в соответствии с полугодовым планом проведения плановых проверок, формируемым

в автоматизированном режиме и утвержденным уполномоченным органом,

не чаще двух раз в год.

Проверки на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля в сфере нотариальной деятельности подразделяются на следующие виды:

1) плановые проверки, проводимые на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля за три года, предшествующие началу проведения проверки;

2) внеплановые проверки, проводимые на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля по вопросам, послужившим основанием для ее проведения.

2. Основаниями для включения нотариуса, занимающегося частной практикой, в полугодовой план проведения плановых проверок являются:

1) результаты предыдущих проверок;

2) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;

3) вступившее в законную силу частное определение и (или) частное постановление суда в отношении субъекта государственного контроля;

4) вступивший в законную силу судебный акт о признании сделки недействительной, удостоверенной нотариусом, занимающимся частной практикой, в котором указана вина нотариуса, занимающегося частной практикой;

5) приостановление действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью нотариуса, занимающегося частной практикой;

6) привлечение к административной ответственности субъекта государственного контроля;

7) наличие дисциплинарного взыскания нотариуса, занимающегося частной практикой.

Плановые проверки территориальных нотариальных палат осуществляются один раз в три года.

При анализе для формирования полугодовых планов проведения плановых проверок могут использоваться данные в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Органы юстиции осуществляют анализ данных по предыдущим плановым и внеплановым проверкам, сведений, представленных правоохранительными органами и судами, обращений физических и юридических лиц, сведений, полученных от территориальных нотариальных палат, а также других документов и (или) сведений о деятельности субъекта государственного контроля.

3. Полугодовой план проведения плановых проверок формируется и утверждается уполномоченным органом не позднее 10 декабря года, предшествующего году проверки, и до 10 июня текущего календарного года на основании полугодовых планов проведения плановых проверок территориальных органов юстиции.

Полугодовой план проведения плановых проверок размещается

на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверки, и 20 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения плановых проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого субъекта государственного контроля, его место нахождения;

4) предмет проверки;

5) сроки проведения проверки;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения плановых проверок осуществляется в случаях изменения статуса субъекта государственного контроля, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При этом территориальные органы юстиции один раз в полугодие

не позднее 5 июля текущего календарного года и 5 января года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет о проведенных плановых проверках нотариусов и территориальных нотариальных палат,

а также отчет о проведенных внеплановых проверках нотариусов

и территориальных нотариальных палат по формам, утверждаемым уполномоченным органом.

4. Для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний,

при проведении проверок могут привлекаться специалисты, консультанты

и эксперты государственных органов и иных организаций.

5. Плановые проверки нотариусов, занимающихся частной практикой, осуществляются на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, в части:

1) нотариального делопроизводства;

2) пользования единой нотариальной цифровой системой;

3) совершения нотариальных действий;

4) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения;

5) иных требований, установленных законодательством о нотариате.

Плановые проверки территориальных нотариальных палат осуществляются на предмет соответствия их деятельности требованиям законодательства о нотариате по:

1) созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов;

2) организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности;

3) организации стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и соответствию их квалификационным требованиям;

4) соблюдению условий членства и порядка приема в члены нотариальной палаты и выхода из членства нотариальной палаты;

5) предоставлению и прекращению нотариусам доступа к единой нотариальной цифровой системе.

6. Внеплановая проверка проводится по инициативе территориальных органов юстиции по конкретным фактам и обстоятельствам и при наличии подтверждающих доказательств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки.

Внеплановые проверки не проводятся в случае анонимных обращений.

7. Основаниями внеплановой проверки субъектов государственного контроля являются:

1) обращения физических и юридических лиц на действия (бездействие) субъектов государственного контроля;

2) требования и представления прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

3) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений требований законодательства о нотариате.

8. При проведении проверок территориальный орган юстиции руководствуется настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, регулирующими такую деятельность.

Статья 31-3. Порядок проведения проверок на предмет соблюдения

требований, установленных законодательством

о нотариате, субъектами государственного контроля

в сфере нотариальной деятельности

1. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем территориального органа юстиции.

Акт о назначении проверки регистрируется в территориальном органе юстиции посредством электронного документооборота.

Второй экземпляр акта о назначении плановой проверки считается надлежащим образом доставленным при вручении субъекту государственного контроля или направлении по почте заказным письмом с уведомлением или

с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию доставки.

В акте о назначении проверки указываются:

1) дата и номер акта;

2) наименование территориального органа юстиции;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов государственного контроля;

6) вид назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) период проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта государственного контроля в сфере нотариальной деятельности, предусмотренные статьей 31-4 настоящего Закона;

11) подпись должностного лица, уполномоченного подписывать акты, и печать территориального органа юстиции;

12) подпись субъекта государственного контроля о получении

или об отказе в получении акта о назначении проверки.

Должностное лицо территориального органа юстиции, прибывшее для проведения проверки, предъявляет субъекту государственного контроля акт

о назначении проверки, идентификационную карту, которая является документом, подтверждающим его государственную должность.

Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту государственного контроля акта о назначении проверки.

Срок проведения проверки не должен превышать:

по плановым проверкам – двадцать рабочих дней;

по внеплановым проверкам – семь рабочих дней.

Продление срока проведения проверки оформляется актом

о продлении проверки. В акте о продлении проверки указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.

2. За воспрепятствование проведению проверки должностным лицом (должностными лицами) субъект государственного контроля несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

3. По результатам проведения проверки должностным лицом (должностными лицами) территориального органа юстиции составляется

акт о результатах проверки.

4. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование территориального органа юстиции;

3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта

о продлении срока при его наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

6) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, его место нахождения, идентификационный номер, при наличии уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, его фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность, перечень объектов государственного контроля;

7) дата, место и период проведения проверки;

8) сведения о наличии или отсутствии нарушений законодательства Республики Казахстан, в том числе об их характере;

9) предписание об устранении нарушений с установлением нижеследующих сроков:

по плановой проверке – пятнадцать рабочих дней с указанием

на предоставление в территориальный орган юстиции информации

об устранении нарушений в течение трех рабочих дней после окончания установленного срока и перечня выявленных нарушений в соответствии

с требованиями настоящего Закона;

по внеплановой проверке – семь рабочих дней с указанием

на предоставление в территориальный орган юстиции информации

об устранении нарушений в течение трех рабочих дней после окончания установленного срока и перечня выявленных нарушений в соответствии

с требованиями настоящего Закона.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений сроки

для устранения нарушений не устанавливаются, о чем указывается в акте

о результатах проверки.

При этом должностными лицами, проводившими государственный контроль, в течение пяти рабочих дней устанавливается достоверный

факт устранения нарушений, указанных в предписании об устранении

нарушений, как посредством единой нотариальной цифровой системы,

так и по материалам нотариального дела;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом

о результатах проверки субъекта государственного контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказе

от подписи;

11) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

5. Первый экземпляр акта о результатах проверки в электронной форме направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики

и специальных учетов, и его территориальные органы, второй экземпляр

на бумажном носителе под подпись вручается или в электронной форме направляется проверяемому субъекту государственного контроля для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у территориального органа юстиции.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект государственного контроля либо его уполномоченный представитель излагает замечания и (или) возражения в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

Территориальный орган юстиции должен рассмотреть замечания

и (или) возражения субъекта государственного контроля по результатам проверки о результатах проверки и в течение трех рабочих дней представить мотивированный ответ.

В случае отказа в принятии акта о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностным лицом (должностными лицами), осуществляющим (осуществляющими) проверку, и субъектом государственного контроля либо его уполномоченным представителем.

6. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту государственного контроля акта о результатах проверки.

Акт о результатах проверки вручается (направляется) не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока проверки, указанного в акте

о назначении проверки или акте о продлении сроков проверки.

Акт о результатах проверки считается надлежащим образом доставленным при вручении субъекту государственного контроля

или направлении по почте заказным письмом с уведомлением или

с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию доставки.

7. При неустранении нарушений субъектами государственного контроля в установленный срок территориальный орган юстиции обязан обратиться в суд с иском о понуждении устранить выявленные нарушения законодательства Республики Казахстан.

8. Лица, осуществляющие государственный контроль, обязаны сохранять тайну совершения нотариальных действий, ставшую известной

во время осуществления контрольных мероприятий. За разглашение тайны

и причиненный нотариусу ущерб эти лица несут ответственность

в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 31-4. Права и обязанности субъектов государственного

контроля в сфере нотариальной деятельности

Субъекты государственного контроля вправе не допускать

к проверке должностных лиц территориального органа юстиции, прибывших для проведения проверки, в случаях:

1) превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным частями восьмой и девятой пункта 1 статьи 31-3 настоящего Закона;

2) поручения проведения проверки должностным лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

3) отсутствия оснований проведения проверки;

4) отсутствия или непредставления акта о назначении проверки;

5) отсутствия уведомления при назначении плановой проверки, а равно несоблюдения сроков уведомления о начале проверки.

2. Субъекты государственного контроля обязаны:

1) после получения акта о назначении проверки обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц территориального органа юстиции к помещению и нотариальным документам, в том числе к единой нотариальной цифровой системе;

2) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

3) представлять должностным лицам территориального органа юстиции документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ

к цифровым системам в соответствии с задачами и предметом проверки;

4) явиться по приглашению должностных лиц территориального органа юстиции для ознакомления с актом о результатах проверки.

3. В случае нарушения территориальными органами юстиции прав

и законных интересов субъектов государственного контроля при осуществлении проверки субъект государственного контроля вправе обжаловать решения, действия (бездействие) территориального органа юстиции и его должностных лиц в вышестоящий государственный орган в порядке досудебного урегулирования спора в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. Обращение в суд может быть подано после соблюдения этого порядка.

4. Плановые или внеплановые проверки признаются недействительными, если они проведены территориальным органом юстиции с нарушением требований к организации и проведению государственного контроля, установленных настоящей главой.

Признание плановой или внеплановой проверки недействительной является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта данной проверки, предписания об устранении выявленных нарушений по результатам проверки.

Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления субъекта государственного контроля об отмене акта в связи

с недействительностью плановой или внеплановой проверки, отмене предписания об устранении выявленных нарушений осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.»;

26) подпункт 10) пункта 2 статьи 33 после слов «документов нотариуса» дополнить словами «в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив,»;

27) в статье 39 слова «, утверждаемыми Министерством юстиции Республики Казахстан» исключить;

28) дополнить статьей 39-1 следующего содержания:

«Статья 39-1. Способы совершения нотариальных действий

1. Нотариальные действия могут совершаться при личном присутствии обратившегося лица или удаленно посредством веб-портала «цифрового правительства», за исключением удостоверения завещаний и нотариальных действий, указанных в подпунктах 10) и 11) пункта 1 статьи 34 настоящего Закона.

2. Нотариальные действия, которые могут быть совершены удаленно посредством веб-портала «цифрового правительства», определяются Правилами совершения нотариальных действий нотариусами.

Нотариальные действия совершаются путем установления аутентификации, обрабатываемой единой нотариальной цифровой системой, использования соответствующих технических и организационных мер для обработки персональных данных, а также технических возможностей для надлежащей передачи данных в публичные регистры и цифровые системы.

При биометрической идентификации используется эталонная база биометрических данных согласно правилам сбора, хранения, изменения, использования, уничтожения, блокирования и предоставления биометрических данных эталонной базы биометрических данных, а также порядку проведения биометрической идентификации, утверждаемому уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Указанные меры должны быть обеспечены посредством единой нотариальной цифровой системы.»;

29) пункт 1 статьи 46 дополнить словами «, в том числе в отношении юридических лиц, в которых близкие родственники нотариуса являются руководителями, учредителями и акционерами»;

30) статью 54 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Удостоверение договора об отчуждении и залоге недвижимого имущества, подлежащего регистрации, производится по месту нахождения этого имущества.»;

31) пункт 2 статьи 60 дополнить словами «и единую нотариальную цифровую систему»;

32) главу 9 дополнить статьей 72-1 следующего содержания:

«Статья 72-1. Выдача свидетельства об удостоверении полномочий

исполнителя завещания, душеприказчика

В случае если завещатель поручил исполнение завещания указанному им в завещании лицу, не являющемуся наследником (исполнителю завещания, душеприказчику), по просьбе исполнителя завещания, душеприказчика

в подтверждение его полномочий нотариус выдает свидетельство

об удостоверении полномочий исполнителя завещания, душеприказчика.

В свидетельстве указываются сведения об исполнителе завещания, душеприказчике, основаниях возникновения его полномочий, а также объем предоставленных ему полномочий.»;

33) в статье 92-1:

в пункте 2:

подпункт 2) дополнить словами «, за исключением договора

о государственных закупках и закупках, осуществляемых в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Для совершения исполнительной надписи по требованию, предусмотренному подпунктом 2) настоящего пункта, взыскатель должен представить нотариусу письменное признание должника о неисполнении обязательства.

Письменное признание может быть выражено в одном или нескольких документах, которые должны свидетельствовать о наличии у должника задолженности на момент совершения исполнительной надписи, ее размере

и признании должником суммы, подлежащей взысканию.»;

34) в статье 92-2:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом исполнительная надпись по подпункту 2) пункта 2

статьи 92-1 настоящего Закона совершается на основании заявления взыскателя (физического лица) в письменном виде или электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, в случае,

если взыскателем является юридическое лицо, – в электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Исполнительная надпись на основании подпунктов 1), 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 2 статьи 92-1 настоящего Закона совершается по месту регистрации должника (физического или юридического лица).»;

35) в статье 92-3:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должника, его дату рождения, место

его регистрации, индивидуальный идентификационный номер либо наименование, бизнес-идентификационный номер, место регистрации

и реквизиты юридического лица;»;

в подпункте 6) слово «уплаченной» заменить словами «почтовых расходов, уплаченных»;

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) право должника обжаловать отказ нотариуса в отмене исполнительной надписи в судебном порядке.»;

36) в статье 92-6:

в пункте 1 слова «известному месту жительства (нахождения)

или регистрации» заменить словами «месту регистрации»;

в части первой пункта 1-1:

в подпункте 2) слова «последнему известному месту жительства» заменить словами «месту его регистрации»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) посредством использования иных средств связи, обеспечивающих фиксацию доставки, в том числе уведомлений посредством веб-портала «цифрового правительства» и (или) на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.»;

37) в статье 92-8:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, если в возражении должника не указаны причины несогласия с заявленным взыскателем требованием или оно подано

с нарушением срока, нотариус отказывает в отмене исполнительной надписи.»;

часть третью пункта 2 после слов «не отменена» дополнить словами

«и (или) передана судебному исполнителю к принудительному исполнению».

4. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»:

в статье 37:

в подпункте 3) пункта 2 слово «интересов» заменить словами «законных интересов»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Минимальный социальный стандарт «Защита и представительство адвокатами, юридическими консультантами законных интересов физических лиц» содержит нормы, устанавливающие порядок представительства адвокатами, юридическими консультантами законных интересов граждан Республики Казахстан в конституционном производстве; защиты и представительства законных интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.».

5. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи»:

1) в статье 15:

часть первую дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) представительства прав и законных интересов граждан Республики Казахстан в конституционном производстве;»;

в части второй слово «интересов» заменить словами «законных интересов»;

2) в статье 26:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Граждане Республики Казахстан, указанные в пункте 3 настоящей статьи, обеспечиваются гарантированной государством квалифицированной юридической помощью адвоката или юридического консультанта,

по обращениям которых возбуждено конституционное производство

в порядке, установленном Конституционным законом Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан».»;

в пункте 4 слова «и 3» заменить словами «, 3 и 3-1»;

3) подпункт 1) пункта 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«1) представлять права и законные интересы граждан Республики Казахстан в конституционном производстве; защищать и представлять права и законные интересы лиц, обратившихся за юридической помощью,

во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов;»;

4) пункт 1 статьи 45 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) участвуют в конституционном производстве в качестве представителей граждан Республики Казахстан, по обращениям которых возбуждено конституционное производство;»;

5) пункт 3 статьи 76 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) представлять права и законные интересы граждан Республики Казахстан, по обращениям которых возбуждено конституционное производство;».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением абзацев третьего и четвертого подпункта 4) и абзацев второго и третьего подпункта 34) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие

с 1 января 2027 года.

2. Установить, что:

1) требования абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого подпункта 17) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяются на председателей и членов дисциплинарной комиссии нотариальной палаты, ранее занимавших указанные должности, а также избранных до введения в действие настоящего Закона;

2) требования подпункта 18) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяются на председателей и членов дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты, ранее занимавших указанные должности, а также избранных до введения в действие настоящего Закона;

3) требования подпункта 20) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяются на председателей нотариальных палат, ранее занимавших указанные должности, а также избранных до введения в действие настоящего Закона;

4) требования подпункта 22) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяются на председателей Республиканской нотариальной палаты, ранее занимавших указанную должность, а также избранных до введения

в действие настоящего Закона.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2026 года

№ 343-VІIІ ЗРК