Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) статью 6 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законы Республики Казахстан, за исключением проектов законов, разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»;

2) статью 9 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. При предоставлении сельскохозяйственных угодий для целей,

не связанных с ведением сельского хозяйства, возмещаются потери сельскохозяйственного производства в соответствии со статьями 105 и 106 настоящего Кодекса.»;

3) в абзаце первом пункта 3 статьи 11 слова «геоботанического, почвенно-мелиоративного» заменить словами «мелиоративного, агрохимического, геоботанического обследований»;

4) в статье 12:

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) опустынивание земель – деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих зонах по климатическим условиям от воздействий природного и (или) антропогенного характера;»;

в подпункте 12-1) слова «(об определении победителя конкурса

по предоставлению права временного возмездного землепользования

(аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства)» исключить;

подпункт 39) изложить в следующей редакции:

«39) почва – самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли

в результате длительного воздействия биотических, абиотических

и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных частиц

и органических веществ, воды и воздуха и имеющее специфические

генетико-морфологические признаки, свойства, создающие соответствующие условия для роста и развития растений;»;

5) подпункт 7) пункта 1 статьи 14 дополнить словами «и порядка его составления (обновления)»;

6) в статье 37:

часть первую пункта 2 после цифры «5)» дополнить цифрами «, 7-1)»;

в подпункте 1) пункта 5 слова «пунктом 1-2» заменить словами «пунктом 3»;

7) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «поверхностный почвенный слой» заменить словом «почву»;

8) в статье 43:

пункт 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) составление (обновление) и выдача паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения;»;

в пункте 2:

часть восьмую исключить;

в части двенадцатой слова «подпункте 1) части восьмой и» исключить;

в части двадцать шестой слова «, за исключением земельных участков, предоставляемых в соответствии со статьей 43-1 настоящего Кодекса» исключить;

абзац восьмой пункта 7-1 изложить в следующей редакции:

«номер и дату протокольного решения земельной комиссии,

а в случаях, когда земельный участок предоставляется для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, – протокола об итогах конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства;»;

9) статью 43-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 43-1. Особенности предоставления земельных участков,

находящихся в государственной собственности,

для ведения крестьянского или фермерского

хозяйства, сельскохозяйственного производства

1. Предоставление земельных участков, находящихся

в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на праве временного возмездного землепользования (аренды) для ведения



крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляется на основе конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства (далее – конкурс) в порядке и на условиях, которые установлены настоящей статьей, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

2. В случае отказа в предоставлении права на земельный участок для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства по причине необходимости осуществления такого предоставления на конкурсах местными исполнительными органами районов, городов областного значения конкурсы по испрашиваемому земельному участку должны быть проведены не позднее девяноста календарных дней

со дня принятия решения об отказе в предоставлении права на земельный участок.

3. Переселенцам в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан, земельные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства предоставляются вне конкурса на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) сроком до пяти лет

в размерах, не превышающих минимальных размеров, установленных

в соответствии с пунктом 5 статьи 50 настоящего Кодекса, без права отчуждения, передачи в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса

в производственный кооператив.

Повторное предоставление земельных участков для указанных целей не допускается.

Смена постоянного места жительства из регионов, определенных Правительством Республики Казахстан, влечет прекращение предоставленного на основании части первой настоящего пункта права землепользования в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса.

Переселенцам, проживающим в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан, более пяти лет, предоставляется право на заключение договора на новый срок на праве долгосрочного землепользования в порядке, предусмотренном статьей 37 настоящего Кодекса.

Положения, указанные в части первой настоящего пункта,

не распространяются на договор, заключенный на новый срок.

4. Конкурс проводится с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.

Организация и проведение конкурса осуществляются местными исполнительными органами районов, городов областного значения.

5. Земельный участок на конкурс выставляется после:

публикации извещения о проведении конкурса;

проведения землеустроительных работ.

6. Предоставление пастбищ на конкурсе осуществляется с учетом Плана по управлению пастбищами и их использованию.

7. Максимальные размеры земельных участков, выставляемых

на конкурс, определяются совместными решениями местных представительных и исполнительных органов районов, городов областного значения

в зависимости от местных условий и особенностей.

При этом указанные размеры не должны превышать предельные (максимальные) размеры земельных участков, установленные в соответствии с пунктом 4 статьи 50 настоящего Кодекса.

8. Не вправе участвовать в проводимых конкурсах:

лица, состоящие в реестре лиц, у которых принудительно изъяты земельные участки;

победители прошедших конкурсов, которые отказались от подписания договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в течение одного года со дня проведения таких конкурсов.

9. Итоги конкурса оформляются протоколом. Протокол об итогах конкурса может быть обжалован в суд.

Протокол об итогах конкурса является основанием для принятия местными исполнительными органами районов, городов областного значения решения о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок.

10. Уполномоченный орган районов, городов областного значения

в течение одного рабочего дня направляет решение местных исполнительных органов районов, городов областного значения о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского

или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства

в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан,

для составления паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения.

11. На основании решения местных исполнительных органов районов, городов областного значения о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок уполномоченным

органом районов, городов областного значения с победителем конкурса заключается договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения





крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

12. По результатам заключенного договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства проводится мониторинг его использования, в том числе исполнения победителем конкурса принятых обязательств по итогам конкурса:

1) первые пять лет аренды ежегодно;

2) в последующие периоды: на орошаемых сельскохозяйственных угодьях – каждые три года, на неорошаемых сельскохозяйственных угодьях – каждые пять лет.

13. Мониторинг использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, проводится в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.

Положительные результаты мониторинга использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, являются основанием для заключения такого договора

на новый срок в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.»;

10) в статье 65:

в пункте 1:

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) принимать меры по предотвращению опустынивания земель путем применения почвозащитных технологий, направленных

на поддержание влажности почвы, сохранение плодородия почвы

и предотвращение ее деградации;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) обеспечивать доступ к земельным участкам для проведения почвенных, мелиоративных, агрохимических и геоботанических обследований;»;

в подпункте 14) слова «и (или) уничтожения плодородия» заменить словами «плодородного слоя»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Собственники земельных участков и землепользователи несут иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.»;

11) часть первую пункта 1 статьи 71 после слова «почвенные,» дополнить словами «мелиоративные, агрохимические,»;

12) пункт 5 статьи 93 после слова «плодородия» дополнить словом «почвы»;

13) в статье 97:

в части второй подпункта 2) пункта 6 слова «пунктом 1-2» заменить словами «пунктом 3»;

в пункте 7:

в части первой:

слова «государственного контроля за качеством сельскохозяйственных угодий» заменить словами «охраны почв и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения»;

слово «почвенно-мелиоративных» заменить словами «мелиоративных, агрохимических»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Паспорт земельных участков сельскохозяйственного назначения выдается одновременно с договором временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения.»;

14) в статье 98:

в части второй пункта 4:

слова «почвенно-мелиоративное состояние» заменить словами «почвенное и мелиоративное состояние»;

слово «почвенно-мелиоративных,» заменить словами «мелиоративных, агрохимических обследований и»;

в части первой пункта 5:

в абзаце втором слова «агропроизводственных почвенных характеристик земель» заменить словами «состояния почв»;

в абзаце третьем слова «почвенно-мелиоративные характеристики» заменить словами «почвенное и мелиоративное состояние»;

15) в подпункте 1) части седьмой пункта 2 статьи 122 слова «плодородного слоя» заменить словами «плодородия почвы»;

16) подпункт 12) пункта 2 статьи 147 изложить в следующей редакции:

«12) своевременным и качественным выполнением мероприятий

по улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий эрозии, вторичного засоления, заболачивания, подтопления, иссушения, загрязнения, уплотнения почвы, захламления, переуплотнения, опустынивания и других процессов, вызывающих деградацию земель;»;

17) в подпункте 7) пункта 1 статьи 148 слова «к уничтожению, загрязнению, заражению или порче плодородного слоя почвы, развитию эрозии, засолению, заболачиванию и другим процессам, снижающим плодородие почв» заменить словами «к уничтожению, загрязнению,

развитию эрозии, вторичному засолению, заболачиванию и другим процессам, снижающим плодородие почвы, утере плодородного слоя почвы»;

18) подпункт 7) пункта 3 статьи 149 после слова «почвенных,» дополнить словами «мелиоративных, агрохимических,»;

19) в пункте 4 статьи 150:

в подпункте 2) слова «, сохранением и повышением плодородия почв» заменить словами «и почвы»;

подпункт 3) после слова «почвенных,» дополнить словом «мелиоративных,»;

20) в абзаце третьем подпункта 4) пункта 4 статьи 151 слова «почвенного плодородного слоя» заменить словом «почвы»;

21) пункт 5 статьи 152 после слова «почвенных,» дополнить словами «мелиоративных, агрохимических,»;

22) в подпункте 2) пункта 1 статьи 153:

слова «геоботанических, агрохимических» заменить словами «мелиоративных, агрохимических и геоботанических»;

слово «изготовление» заменить словами «составление (обновление)»;

23) в подпункте 4) статьи 165 слово «плодородия» исключить;

24) пункт 6 статьи 166 после слова «почвенных,» дополнить словом «мелиоративных,».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

в части второй пункта 1 статьи 49 слово «обследования» заменить словами «и мелиоративного обследований».

3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

1) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «почвенный слой» заменить словом «почва»;

2) в подпункте 5) пункта 2 статьи 66 слова «почвенный покров» заменить словом «почвы»;

3) в абзаце десятом подпункта 2) пункта 1 статьи 112 слово «состояния» исключить;

4) в абзаце пятом подпункта 3) пункта 1 статьи 121 слово «состояния» исключить;

5) в пункте 2 статьи 135:

слово «уничтожения» заменить словом «нарушения»;

дополнить словами «и законодательства Республики Казахстан

в области охраны почв»;

6) в статье 228:

в пункте 1 слова «почвенный слой» заменить словом «почву»;

в пункте 2:

слова «Почвенный слой (почва)» заменить словом «Почва»;

слова «минеральных и органических частиц» заменить словами



«минеральных частиц и органических веществ»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Под деградацией почвы понимается процесс, характеризующийся ухудшением качества, снижением плодородия, биоразнообразия, разрушением структуры почвы от воздействия природного, антропогенного

и техногенного характера.

Под истощением почвы понимается процесс снижения плодородия почвы, уменьшения биоразнообразия и снижения содержания органических

и питательных веществ.»;

7) в статье 238:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) до начала работ, связанных с нарушением земель, обеспечить своевременное снятие плодородного слоя почвы и его хранение

в условиях, исключающих ухудшение его качества, и использовать

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 1) пункта 3 слова «почвенного слоя» заменить словом «почвы»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В целях охраны земель собственники земельных участков

и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на:

1) защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов разрушения;

2) защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами,

их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем,

а также от иных видов ухудшения состояния земель;

3) ликвидацию последствий загрязнения, в том числе биогенного,

и захламления;

4) сохранение достигнутого уровня мелиорации;

5) рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение

ее в хозяйственный оборот;

6) снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы

при проведении работ, связанных с нарушением земель.»;

8) подпункт 5) пункта 2 статьи 317 изложить в следующей редакции:

«5) снятые плодородные слои почвы;»;

9) в подпункте 4) части первой пункта 2 статьи 359 слова «почвенного слоя» заменить словами «нарушенных земель».

4. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года «О карантине растений»:

1) в подпункте 13-1) пункта 1 статьи 7 слова «, ратифицированными Республикой» заменить словом «Республики»;

2) в пункте 1 статьи 12-1:

часть вторую изложить в следующей редакции;

«Фитосанитарный сертификат на бумажном носителе выдается

и заверяется личной подписью и печатью (штампом) установленного образца государственным инспектором по карантину растений в соответствии

с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Фитосанитарный сертификат в электронной форме выдается и оформляется посредством государственной цифровой системы в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.

Фитосанитарный сертификат на бумажном носителе и в электронной форме выдается на каждую партию подкарантинной продукции и должен удостоверять ее карантинное состояние, иметь сведения о проведенном обеззараживании, выполнении других дополнительных карантинных фитосанитарных требований по поставке этой продукции.»;

3) в пункте 2 статьи 13:

часть восьмую после слова «отправления» дополнить словами «, оформленный на бумажном носителе,»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«В местах назначения подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска фитосанитарный сертификат государства места отправления, оформленный в электронной форме, подлежит гашению государственным инспектором по карантину растений посредством использования государственной цифровой системы при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля и надзора.».

5. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О защите растений»:

1) статью 6 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) разработка и утверждение правил выдачи согласия

на производство (формуляцию) не зарегистрированных на территории Республики Казахстан пестицидов, предназначенных исключительно для вывоза (экспорта), по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;»;

2) статью 14-6 дополнить пунктами 1-1 и 2-1 следующего содержания:

«1-1. Для пестицидов, производимых (формулируемых) на территории Республики Казахстан и предназначенных исключительно для

вывоза (экспорта), проведение регистрационных (мелкоделяночных

и производственных) испытаний не требуется.

Не допускаются реализация и (или) применение на территории Республики Казахстан пестицидов, производимых (формулируемых)

и предназначенных исключительно для вывоза (экспорта).»;

«2-1. Лишение (отзыв) выдачи согласия на производство (формуляцию) не зарегистрированных пестицидов, предназначенных исключительно

для вывоза (экспорта), осуществляется в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и (или) 2) пункта 2 настоящей статьи, или подтверждения факта их реализации и (или) применения на территории Республики Казахстан на основании государственного фитосанитарного контроля.».

6. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) подпункт 12-1) статьи 1 исключить;

2) в пункте 1 статьи 6:

подпункты 21), 22) и 25) исключить;

абзацы шестой и десятый подпункта 41) исключить;

подпункт 41-5) исключить;

3) подпункт 12-8) пункта 2 статьи 7 исключить;

4) подпункты 8-3), 8-8) и 8-10) пункта 2 статьи 11 исключить;

5) статью 13-1 исключить;

6) пункт 3 статьи 19-2 изложить в следующей редакции:

«3. Результаты мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса размещает на своем интернет-ресурсе.»;

7) в пункте 5 статьи 19-3 слова «в соответствии с физиологическими нормами потребления» заменить словами «согласно методике, утверждаемой уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) в подпункте 1) части четвертой пункта 2 статьи 23 слова «плодородного слоя» заменить словами «плодородия почвы»;

2) в подпункте 4) пункта 1 статьи 40 слова «почвенного покрова» заменить словом «почвы».

8. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года

«О гражданской защите»:

в части пятой статьи 58 слова «земель и восстановление естественного плодородия земли» заменить словами «нарушенных земель и восстановление почвы».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

приложение 2 дополнить строкой 389-1 следующего содержания:

«

389-1. Выдача согласия на производство (формуляцию) не зарегистрированных на территории Республики Казахстан пестицидов, предназначенных исключительно для вывоза (экспорта) Письмо о даче согласия на производство (формуляцию) не зарегистрированных на территории Республики Казахстан пестицидов, предназначенных исключительно для вывоза (экспорта)

».

10. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан

от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»:

в подпункте 4) статьи 1 слова «пунктом 1-2» заменить словами «пунктом 3».

11. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года «О пастбищах»:

1) часть вторую пункта 1 статьи 13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«данные цифровых сельскохозяйственных карт;»;

2) часть первую пункта 1 статьи 16-1 дополнить словами «, а также данных цифровых сельскохозяйственных карт».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта 4),

подпунктов 5), 6), 8), 9), абзацев второго, седьмого и восьмого подпункта 13), абзаца третьего подпункта 22) пункта 1 и пункта 10 статьи 1, которые вводятся



в действие с 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2026 года

№ 342-VІIІ ЗРК