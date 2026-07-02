Конституционные основы политической трансформации

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Инс­титут общественной политики вновь провели большое совместное экспертное обсуждение главных тем нынешнего лета – вступившую в силу новую Конституцию и предстоящие 23 августа первые выборы депутатов Курултая.

Экспертная платформа собрала для диалога ученых-правоведов, политологов, социологов, экономистов, представителей ведущих аналитических центров страны и государственных органов. Участники обсудили особенности функцио­нирования новой политической модели, роль политических партий и общественного контроля в реализации норм вступившей в силу Конституции РК.

Модератором первой сессии, посвященной конституционно-правовым основам выборов в Курултай, выступил политолог Газиз Абишев.

– Выборы в Курултай – это начало новой политической истории нашей страны, когда мы возвращаемся к модели однопалатного парламента и у нас перестраивается политическая система, действовавшая на протяжении трех десятилетий. Главный критерий успешности при этом – способность государства сделать так, чтобы все механизмы сдержек и противовесов работали максимально эффективно, – отметил модератор, открывая обсуждение.

В ходе дискуссии участники рассмотрели конституционные основы формирования нового представительного органа, правовые гарантии проведения выборов, механизмы общественного контро­ля и обеспечения защиты избирательных прав граждан, а также роль информационного сопровождения предстоящей кампании.

Депутат Мажилиса VIII созыва Марат Башимов подробно остановился на конституционных принципах организации выборов, отметив, что именно Основной закон определяет место Курултая в системе государственной власти и задает правовые стандарты проведения электорального процесса.

– Новая Конституция, как подчеркивает и сам Президент, и экс­пертное сообщество, человекоцент­рична. На юридическом языке об этом в тексте Конституции говорится: высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Опираясь на эти принципы, строится и новое законодательство, и дальше будет углубляться защита всех прав человека в действующих законах, – отметил Марат Башимов.

Политолог, депутат Мажилиса VIII созыва Айдос Сарым отметил, что предстоящая электоральная кампания станет первым прак­тическим экзаменом для новой конституционной модели. По его мнению, именно качество первых выборов будет определять устойчивость новых институтов и уровень общественного доверия к ним.

Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков особо остановился на вопросах информационного сопровождения электоральной кампании.

– Для нас важно обеспечить право населения на достоверную и актуальную информацию. Это гарантирует общественную легитимность выборов, – подчеркнул он.

О важности неукоснительного соблюдения избирательного законодательства и защиты электоральных прав граждан говорила на экспертной платформе директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции Жанар Джигитекова. Она подчеркнула: любые выборы приобретают подлинную правовую силу только тогда, когда государством обеспечена надежная защита голоса каждого человека.

– Выборы – это не только установленная законом процедура формирования представительного органа. Это одна из важнейших форм реализации народного суверенитета, участия граждан в управлении делами государства. Это выражение общественного доверия к институтам власти, – отметила Жанар Джигитекова. – В условиях формирования Курултая как нового законодательного органа защита избирательных прав приобретает особое конституционно-правовое значение. Законность выборов выступает необходимым условием легитимности Курултая. А эффективность правовых гарантий напрямую влияет на доверие граждан к формируемым представительным органам.

Директор ИЗПИ также обратила внимание, что новая Конституция закрепляет правовую основу для развития представительной демократии и формирования Курултая как нового законодательного органа. И в рамках этой модели избирательные права граждан выступают важнейшим механизмом связи между народом как источником государственной власти и органами, формируемыми путем выборов.

Вторая сессия платформы была посвящена обсуждению стратегии и месту политических партий в новой электоральной реальности. Экспертам было предложено обсудить трансформацию партийной системы, развитие партийного строительства, повышение качества политического представительства, взаимодействие партий с различными социальными группами, а также влияние современных медиа на электоральные процессы. Модератором сессии выступил директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов.

Политолог Эдуард Полетаев отметил, что переход к формированию Курултая исключительно по партийным спискам существенно повышает роль политических партий как основного института представительства интересов общества.

– Сейчас политическая система, политические партии проходят серьезный экзамен на политичес­кую зрелость, на соответствие новым реалиям и новым правовым механизмам, которые заложены в Конституции, – считает политолог.

Электоральный цикл ставит перед партиями ряд важных вопросов и задач, которые они должны решить не только в моменте, в рамках предвыборной гонки, но и в более широком контексте: смогут ли политические объединения предложить гражданам продуманную, соответствующую запросам общества и реализуемую программу действий.

По мнению Эдуарда Полетаева, партии должны быть постоянно действующими институтами – не просто «электоральными машинами», а конкретным круглосуточным механизмом взаимодействия с гражданами. Только тогда они смогут по-настоящему улавливать общественные интересы, агрегировать их в программные документы и озвучивать на государственном уровне – в Курултае.

– Сейчас больше нужно анализировать не то, сколько у нас партий, а каково их качественное состояние. Оценивать их внутреннюю сплоченность, структуру, готовность к диалогу с избирателями, способность брать на себя реальную политическую ответственность, – отметил он.

В свою очередь проректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, политолог Индира Рыстина подчеркнула необходимость укрепления идеологической идентичности партий, развития кадрового потенциала и более точного понимания запросов различных социальных групп.

Председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова подчеркнула необходимость перехода партий к адресной работе с различными аудиториями, отдельно остановилась на вопросах развития женского политического лидерства. Она также поделилась некоторыми выводами из социальных исследований, затрагивающих ожидания казахстанцев от нового Курултая.

– Недавнее исследование КИОР четко фиксирует запрос общест­ва на профессионализацию Курултая. То есть никаких блогеров, никаких шоуменов. Это должен быть профессиональный парламент, который сможет действительно менять жизнь людей к лучшему и решать актуальные вопросы, имеющиеся у населения. А самые частые из них касаются роста доходов граждан, снижения инфляции и цен на товары и услуги, борьбы с коррупцией, создания рабочих мест, а также комфортных условий для бизнеса. То есть это очень конкретные запросы, которые наше население, наши граждане ждут от профессионального парламента, – отметила Жулдызай Искакова.

Политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов посвятил свое выступление противостоянию популизма и технократического подхода в современной политике. Он отметил, что долгосрочное доверие граждан формируется не эмоциональными лозунгами, а профессиональными решения­ми и содержательной работой партий.

Президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова представила социологический взгляд на электоральное поведение граждан. Она отметила, что устойчивость новой политичес­кой модели зависит не только от качест­ва институтов, но и от уровня политической культуры и постоянного взаимодействия партий с обществом.

По итогам обсуждения эксперты выразили уверенность, что успешное проведение первых выборов в Курултай станет важным фактором укрепления общественного доверия, дальнейшего развития демократических институтов и реализации принципов новой Конституции Республики Казахстан.