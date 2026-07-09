Закон Республики Казахстан Об охране почв

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области охраны почв и определяет их правовые, экономические и организационные основы.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые

в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) агрохимическое обследование – обследование почв, проводимое

для определения содержания элементов минерального питания растений, реакции почвенной среды, органических веществ, микроэлементов и химизмов вторичного засоления;

2) мелиоративное обследование – обследование почв, проводимое для выявления и уточнения границ почвенных контуров с признаками вторичных засолений, солонцеватости, заболачивания и эрозии почвы;

3) почва – самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных частиц и органических веществ, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие соответствующие условия для роста и развития растений;

4) качество почвы – совокупность свойств почвы, определяющих характер и эффективность участия почвы в обеспечении благоприятной среды для жизнедеятельности человека, растений и животных;

5) здоровье почвы – способность почвы поддерживать продуктивность и биоразнообразие для обеспечения жизнедеятельности человека, растений и животных;

6) бонитировка почв – сравнительная оценка качества почв и естественной производительной способности сельскохозяйственных угодий;

7) почвенное обследование – обследование почв, проводимое в целях изучения и установления свойств, состояния и пространственного распределения почв на определенной территории;

8) восстановление почвы – мероприятие, направленное на восстановление качества, плодородия, здоровья и структуры почвы;

9) охрана почв – комплекс правовых, организационных, экономических и иных мер, направленных на рациональное использование и сохранение почв, предотвращение их деградации, защиту от воздействий природного, антропогенного и техногенного характера;

10) требования в области охраны почв – предъявляемые

к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия и (или) ограничения, предусмотренные законами Республики Казахстан;

11) уполномоченный орган в области охраны почв (далее – уполномоченный орган) – центральный государственный орган, осуществляющий регулирование в области земельных отношений;

12) мониторинг почв – систематические наблюдения за состоянием почв;

13) нарушение почвы – негативное изменение строения почвы и ее подстилающих слоев, приводящее к снижению плодородия почвы и деградации;

14) состояние почвы – совокупность показателей, характеризующих состав, структуру и свойства почвы;

15) плодородный слой почвы – верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста и развития растений химическими, физическими и биологическими свойствами;

16) плодородие почвы – способность почвы обеспечивать растения необходимыми элементами питания и благоприятными условиями для их роста и развития;

17) истощение почвы – процесс снижения плодородия почвы, уменьшения биоразнообразия и снижения содержания органических и питательных веществ;

18) загрязнение почвы – присутствие в почве загрязняющих веществ

в концентрациях, превышающих установленные экологическими нормативами качества почвы;

19) деградация почвы – процесс, характеризующийся ухудшением качества, снижением плодородия, биоразнообразия, разрушением структуры почвы от воздействий природного, антропогенного и техногенного характера;

20) рациональное использование почвы – оптимальное использование почвы с учетом ее потенциальных возможностей и ограничений, которое включает в себя меры по предотвращению деградации почвы, сохранению

и улучшению ее плодородия;

21) эрозия почвы – процесс разрушения верхнего слоя почвы

в результате смыва и выдувания от воздействий природного и антропогенного характера, приводящий к снижению плодородия почвы;

22) научно обоснованная система применения удобрений – комплекс агрохимических и агротехнических мероприятий, направленных

на рациональное использование органических и минеральных удобрений.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан

в области охраны почв

1. Законодательство Республики Казахстан в области охраны почв основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов, международных договорных обязательств Республики Казахстан.

2. Порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законами Республики Казахстан.

Статья 3. Цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является создание правовых основ

для рационального использования почв, устойчивого управления почвами

и охраны почв, защиты их от деградации и других негативных воздействий.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение государственного регулирования в области охраны почв;

2) обеспечение рационального использования и охраны почв, восстановление деградированных почв;

3) научное обеспечение деятельности по охране почв;

4) развитие международного сотрудничества.

3. Принципами настоящего Закона являются:

1) приоритет сохранения почвы как важнейшего природного компонента;

2) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии почв.

Глава 2. ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТЫ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ

Статья 4. Объект в области охраны почв

Объектом в области охраны почв является почва как верхняя часть земной поверхности.

Статья 5. Субъекты в области охраны почв

Субъектами в области охраны почв являются физические и юридические лица, государственные органы и их должностные лица.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ

Статья 6. Компетенция Правительства

Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики

в области охраны почв и организует их осуществление;

2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области охраны почв в соответствии

с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) осуществляет межотраслевую координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов в области охраны почв;

3) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;

4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны почв в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

5) организует и осуществляет государственный контроль в области охраны почв;

6) организует проведение почвенных, мелиоративных и агрохимических обследований, бонитировки и мониторинга почв в области охраны почв;

7) осуществляет международное сотрудничество в области охраны почв;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных представительных

органов столицы, областей, городов

республиканского значения

Местные представительные органы столицы, областей, городов республиканского значения:

1) утверждают планы мероприятий в области охраны почв;

2) заслушивают отчеты местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения о ходе реализации планов мероприятий в области охраны почв;

3) осуществляют в соответствии с законами Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция местных

исполнительных органов

1. Местные исполнительные органы областей:

1) участвуют в формировании и реализации государственной политики в области охраны почв;

2) разрабатывают планы мероприятий в области охраны почв и представляют отчет о ходе их реализации в местные представительные органы областей и уполномоченный орган;

3) организуют и координируют реализацию местными исполнительными органами районов и городов областного значения планов мероприятий в области охраны почв;

4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы столицы и городов республиканского значения:

1) участвуют в формировании и реализации государственной политики в области охраны почв;

2) разрабатывают и реализуют планы мероприятий в области охраны почв и представляют отчет о ходе их реализации в местные представительные органы столицы и городов республиканского значения и уполномоченный орган;

3) организуют деятельность в области охраны почв;

4) осуществляют стимулирование рационального использования и охраны почв;

5) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.

3. Местные исполнительные органы районов и городов областного значения:

1) реализуют планы мероприятий в области охраны почв и представляют отчет о ходе их реализации в местные исполнительные органы областей;

2) организуют деятельность в области охраны почв;

3) осуществляют стимулирование рационального использования и охраны почв;

4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Статья 10. Государственный контроль

в области охраны почв

Государственный контроль в области охраны почв проводится в рамках государственного контроля за использованием и охраной земель.

Статья 11. Права и обязанности собственников

земельных участков и землепользователей

в области охраны почв

1. Собственники земельных участков и землепользователи имеют право:

1) обращаться в государственные органы и уполномоченные государственные и иные организации за получением достоверной информации о состоянии почвы и мерах по охране почв;

2) требовать возмещения вреда и убытков, причиненных почве физическими и (или) юридическими лицами.

2. Собственники земельных участков и землепользователи обязаны:

1) проводить мероприятия по охране почв;

2) выполнять требования в области охраны почв;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель;

4 ) обеспечивать доступ к земельным участкам для проведения почвенных, мелиоративных и агрохимических обследований, бонитировки и мониторинга почв.

3. Собственники земельных участков и землепользователи обладают иными правами и несут иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Статья 12. Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв включают:

1) проведение научных исследований, направленных на рациональное использование и сохранение почв;

2) проведение почвенных, мелиоративных и агрохимических обследований, бонитировки и мониторинга почв;

3) внедрение почвозащитных технологий обработки почв;

4) проведение агротехнических (культуртехнических) мелиоративных мероприятий;

5) обеспечение научно-технического и инновационного сопровождения охраны почв, включая внедрение современных технологий мониторинга почв, моделирования процессов деградации почвы, оценки рисков и применения эффективных решений по охране почв и восстановлению почвы;

6) соблюдение научно обоснованной системы применения удобрений, внедрение севооборотов и иных агротехнических мероприятий, направленных на поддержание и повышение плодородия почвы;

7) предотвращение загрязнения почвы отходами, сточными водами, химическими веществами, в том числе пестицидами и тяжелыми металлами;

8) проведение рекультивации нарушенных земель;

9) иные мероприятия по охране почв, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Обследования в области охраны почв

1. К обследованиям в области охраны почв относятся:

1) почвенное обследование;

2) мелиоративное обследование;

3) агрохимическое обследование.

2. Обследования в области охраны почв, за исключением оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, проводятся республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.

Агрохимические обследования могут проводиться также лабораториями (центрами), аккредитованными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

3. Результаты обследований в области охраны почв используются для разработки мероприятий по охране и мониторингу почв. Результаты агрохимического обследования вносятся в информационный банк данных

об агрохимическом состоянии почв.

4. Порядок проведения обследований в области охраны почв определяется уполномоченным органом.

Статья 14. Бонитировка почв

1. Бонитировка почв проводится на основе данных почвенных обследований республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.

2. Порядок проведения бонитировки почв определяется уполномоченным органом.

Статья 15. Информационный банк данных

об агрохимическом состоянии почвы

1. Информационный банк данных об агрохимическом состоянии почвы (далее – информационный банк данных) формируется и ведется в целях сбора, хранения и актуализации сведений об агрохимическом состоянии почвы. Информационный банк данных ведется в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. Накопление информационного банка данных осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан,

и лабораториями (центрами), аккредитованными в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, которые несут ответственность за его полноту, своевременность и достоверность.

3. Сведения, содержащиеся в информационном банке данных, являются открытыми, порядок их получения определяется уполномоченным органом, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Статья 16. Мониторинг почв

1. Мониторинг почв осуществляется в рамках мониторинга земель

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Организацию и ведение государственного мониторинга почв,

за исключением мониторинга загрязнения почвы на селитебных территориях, осуществляет уполномоченный орган.

3. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на почву, обязаны осуществлять производственный мониторинг почв.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ ПОЧВ

Статья 17. Особенности охраны почв на землях

сельскохозяйственного назначения

1. Внесение органических и минеральных удобрений на землях сельскохозяйственного назначения в целях повышения плодородия почвы

и ее продуктивности осуществляется в соответствии с научно обоснованной системой применения удобрений.

2. На основании результатов почвенных, мелиоративных

и агрохимических обследований, бонитировки и мониторинга почв может быть ограничена деятельность по:

1) выращиванию отдельных сельскохозяйственных культур, чужеродных видов растений;

2) применению отдельных технологий возделывания и проведению агротехнических (культуртехнических) мелиоративных мероприятий;

3) распашке сенокосов, пастбищ;

4) использованию деградированных, малопродуктивных, а также техногенно загрязненных земельных участков.

Статья 18. Требования в области охраны почв

от подтопления, заболачивания

и вторичного засоления

1. Мероприятия по охране почв от заболачивания должны проводиться при строительстве зданий, сооружений и их комплексов, водохранилищ, прудов, каналов и осуществлении иной деятельности, при которой возможны изменения гидрологического и (или) гидрогеологического режимов территории.

2. При строительстве зданий, сооружений и их комплексов должны проводиться отвод дренажных и подземных вод, предусматриваться создание системы ливневой (дренажной) канализации или накопления таких вод

для последующего использования и иные мероприятия, направленные

на предотвращение подтопления, заболачивания и вторичного засоления почвы.

3. При проведении гидромелиоративных работ должны предусматриваться мероприятия по предупреждению заболачивания и вторичного засоления почвы.

4. В целях охраны почв от подтопления, заболачивания и вторичного засоления должен проводиться систематический мониторинг уровня залегания и характера минерализации грунтовых вод, состояния дренажных систем, общего состояния почвы, а также должен соблюдаться водный режим, включая возможность строительства водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

5. В проектах мелиоративных систем должны предусматриваться агротехнические (культуртехнические) мелиоративные мероприятия.

Статья 19. Требования в области охраны почв

от истощения, иссушения и уплотнения

1. Мероприятия по охране почв от истощения, иссушения и уплотнения включают:

1) обеспечение эффективной системы орошения с учетом природного районирования территории и видов сельскохозяйственных культур для предотвращения иссушения и поддержания оптимального уровня влажности почвы;

2) использование методов снегозадержания, приемов обработки почвы, мульчирования для пополнения запасов влаги в почве, сокращения испарения влаги из почвы, предотвращения эрозии почвы, сохранения здоровья

и плодородного слоя почвы;

3) использование сельскохозяйственной техники, которая оказывает минимально негативное воздействие на почву, учитывая ее особенности и уровень влажности;

4) соблюдение научно обоснованной системы применения удобрений;

5) разработку и внедрение мер по сбору и сохранению паводковых

и талых вод с целью их использования в засушливые периоды;

6) осуществление полезащитного лесоразведения.

2. Запрещается применение химических веществ, приводящих

к нарушению и уплотнению почвы, в количествах, превышающих допустимые нормативы их внесения.

Статья 20. Требования по восстановлению

деградированной почвы

1. Возмещение затрат собственников земельных участков

и землепользователей на восстановление деградированной почвы проводится за счет лиц, действия, бездействие которых привели к указанным последствиям.

2. Мероприятия по восстановлению деградированной почвы разрабатываются на основе научно обоснованных способов и методов восстановления почвы с учетом вида и степени ее деградации, природной способности почвы к самовосстановлению и самоочищению, а также с учетом целевого назначения земельных участков.

3. При восстановлении деградированной почвы может вводиться специальный режим использования земельных участков с такими почвами, направленный на уменьшение антропогенной нагрузки и обеспечение восстановления почвы и предусматривающий введение ограничений или запрета на отдельные виды землепользования.

4. При восстановлении загрязненной почвы может проводиться снятие загрязненных слоев почвы. Снятые слои почвы после восстановления подлежат возврату на те земельные участки, с которых они были сняты, при условии их соответствия экологическим нормативам или могут быть использованы для восстановления почвы иных земельных участков.

5. В целях предотвращения дальнейшей деградации почвы в случае невозможности восстановления ее плодородия проводится консервация таких земельных участков в порядке, установленном земельным законодательством Республики Казахстан.

Статья 21. Требования по охране плодородного слоя почвы

1. Снятие плодородного слоя почвы допускается исключительно

в случаях, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя почвы.

2. Лица, чья деятельность приводит к нарушению почвы, обязаны обеспечить своевременное снятие плодородного слоя почвы и хранение

в условиях, исключающих ухудшение его качества.

3. Снятый плодородный слой почвы применяется только при рекультивации нарушенных земель, улучшении качества земель сельскохозяйственного назначения и малопродуктивных угодий, восстановлении деградированной почвы, а также для озеленения

и благоустройства населенных пунктов при условии его соответствия гигиеническим нормативам.

4. Вывоз снятого плодородного слоя почвы за пределы Республики Казахстан запрещается.

Глава 5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ

Статья 22. Научные исследования в области охраны почв

В области охраны почв осуществляются фундаментальные и прикладные научные исследования по:

изучению генезиса и свойств почв;

изучению состояния и качества почвы, в том числе в условиях изменения климата;

разработке научно обоснованных подходов по мониторингу почв, созданию прогнозных моделей деградации почвы;

прикладному использованию данных и технологий дистанционного зондирования земель, цифровой трансформации при мониторинге почв и картографировании деградации почвы;

изучению и научному обоснованию систем применения удобрений.

Статья 23. Международное сотрудничество

в области охраны почв

Международное сотрудничество в области охраны почв включает:

1) проведение научных исследований, связанных с выполнением обязательств в рамках международных договоров Республики Казахстан

в области охраны почв;

2) гармонизацию взаимосвязанных стандартов в области охраны почв;

3) обмен научно-технической и иной информацией в области охраны почв.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Разрешение споров в области охраны почв

Споры в области охраны почв регулируются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 25. Ответственность за нарушение

законодательства Республики Казахстан

в области охраны почв

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области

охраны почв влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 26. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении

шестидесяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2026 года

№ 341-VІIІ ЗРК