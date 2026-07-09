Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими          Эмиратами, с другой стороны

О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны
Ратифицировать Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами,
с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны, совершенное в Минске 27 июня 2025 года.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 8 июля 2026 года
№ 338-VІIІ ЗРК