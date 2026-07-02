Оберегая важнейший ресурс

Большое значение для отрасли имеет вступивший в силу год назад новый Водный кодекс, который впервые ввел понятие «водная безопасность», предус­матривающее в том числе защиту населения и экономики от дефицита и загрязнения воды.

Кодекс также закрепил понятие «экологический сток» – минимально допус­тимый уровень воды для сохранения экосистем рек, озер и морей, усилил требования к охране малых рек, озер, водно-болотных угодий и ледников, обязал промышленные предприятия перейти на системы оборотного и повторного водоснабжения.

Для развития отрасли принят Комп­лексный план, предусматривающий строительство 42 новых и реконструкцию 37 действующих водохранилищ, а также модернизацию 14,5 тыс. км каналов.

В период с 2021 по 2025 год в республике модернизировано свыше 6 тыс. км каналов, в нынешнем планируется обновить еще около тысячи километров. Масштабная модернизация проводится также на канале имени Каныша Сатпаева. Здесь планируется заменить 19 насосных агрегатов и 17 трансформаторов, часть оборудования уже обновлена.

К осуществлению проектов активно привлекаются международные финансовые институты. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития завершены 46 проектов, еще 21 находится в работе. При поддержке Исламского банка развития в стадии реализации находятся девять проектов по реконструкции каналов.

Отдельным направлением стала модернизация РГП «Казводхоз». За прошлый год предприятие приобрело более 700 единиц техники, что позволило обновить парк на 27%, сократить расходы на аренду машин и механизмов на 85% и вдвое уменьшить затраты на ремонт.

Новая техника существенно ускорила очистку оросительных каналов. Если в 2023 году было очищено 562 км, то в прошлом – уже 1 840 км. С начала нынешнего года очищено еще более 1,4 тыс. км.

Параллельно проводится глубокая трансформация самого предприятия. В «Казводхозе» внедрены новые принципы управления, автоматизированы бизнес-процессы, расширены виды деятельности.

– Результат не заставил себя ждать: в 2025 году «Казводхоз» впервые за долгое время вышел на прибыль, – отмечает министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Растут и инвестиции в отрасль. В прошлом году в основной капитал водного хозяйства было привлечено около 400 млрд тенге, что на 22% выше планового показателя.

Как отмечает министр, масштабная модернизация отрасли была бы невозможна без людей, которые ежедневно обеспечивают надежную работу водохозяйственной инфраструктуры, эксплуатацию каналов и водохранилищ. Именно на повышение прес­тижа профессии работника водного хозяйства, подготовку новых кадров и создание современных условий труда и направлены сегодня проводимые отрас­левые реформы.

– Если в 2024 году зарплаты сотрудников РГП «Казводхоз» выросли в среднем на 25 процентов, то в 2025-м – уже на 50. В текущем же они увеличились еще на 15 процентов. Таким образом, за последние два с половиной года заработная плата работников предприятия выросла в среднем в два раза, – отметил в Правительстве на заседании Водного совета Нуржан Нуржигитов.

По словам министра, параллельно расширяются меры социальной поддержки. В прошлом году водные специальности впервые были включены в программу «С дипломом – в село», специалисты отрасли получили возможность участвовать в ипотечной программе «Наурыз жұмыскер».

Одновременно государство решает проб­лему кадрового дефицита. В 2024 году по инициативе Президента был учрежден Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. А сегодня специалистов водного хозяйства готовят уже 13 вузов и 10 колледжей страны. По профильным специальностям обучаются около 2,7 тыс. студентов.

Значительно выросло число студентов, проходящих производственную практику в филиалах «Казводхоза»: если в 2024 году их было 82 человека, то в нынешнем – уже 750. В 2025-м предприятие приняло на работу 48 выпускников профильных специальностей.

Большое внимание уделяется повышению квалификации действующих специа­листов. Нынче с начала года курсы переподготовки прошли уже более 1,7 тыс. работников отрасли.

Создается совместный с китайским колледжем «Три ущелья» учебный центр для инженеров-ирригаторов и эксплуатационного персонала гидросооружений, развиваются программы двудипломного образования с вузами Китая, Венгрии и Узбекистана. 200 специалистов в этом году пройдут стажировку в КНР за счет компании Power China.