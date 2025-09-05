Строительный объект в столице взломали и обокрали

Происшествия
40

Полиция раскрыла кражу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

На одном из строительных объектов столицы произошла кража со взломом — злоумышленники проникли в здание, прорвав кирпичную стену.

Полиция установила  личности подозреваемых по записям камер видеонаблюдения. Выяснилось, что преступление совершили четверо мужчин. Один из них ранее работал на данном объекте и был осведомлен о местах хранения строительного оборудования. Все подозреваемые установлены и привлечены к ответственности по факту кражи.

Похищенное оборудование стоимостью свыше 3 млн тенге изъято и возвращено владельцам.

Столичная полиция обращает внимание граждан и руководителей организаций на необходимость принимать дополнительные меры по защите имущества: использовать системы сигнализации и видеонаблюдения, заключать договоры с охранными компаниями и не оставлять дорогостоящее оборудование без присмотра. 

#полиция #кража #строительный объект

