Строительство комфортной школы на 2000 мест в Туркестане проверил депутат

Мажилис
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Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Ерлан Абдиев ознакомился с ходом строительства учебного заведения на 2000 мест в рамках проекта «Комфортная школа» в городе Туркестан

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Как известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять национальный проект «Комфортная школа» для решения проблемы трехсменных и аварийных школ. В рамках этого проекта в Туркестанской области планируется построить 63 школы на 49 тысяч учащихся. Строительство современной школы на 2000 мест в микрорайоне «Жана кала» города Туркестана началось в июне прошлого года. Стоимость проекта составляет 8 млрд тенге, а общая площадь школы – 20 тысяч кв.м. Учебное заведение планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года.

Мажилисмен Ерлан Абдиев отметил, что данный объект был включен в Дорожную карту по реализации Туркестанской областной предвыборной программы партии AMANAT.

«Строительство учебного заведения идет полным ходом, всё по графику. Однако, поскольку название – «Комфортная школа», то она и должна быть комфортной во всех отношениях. Я заметил, что в первоначальном проекте было два лифта, но заказчик скорректировал, оставив только один. Иметь только один лифт на 2000 детей неразумно. Предлагаю восстановить этот момент. Кроме того, механическую лестницу для инвалидов следует превратить в пандус. Потому что механическая лестница в большинстве случаев быстро ломается и должна постоянно обслуживаться одним специалистом», — отметил депутат.

О ходе строительных работ рассказали председатель Туркестанского областного филиала партии AMANAT Алтынсары Умбеталиев и представители подрядной компании ТОО «Каратас Майнинг».

Депутат пообщался также с местными жителями, которые с нетерпением ждут новой школы.

«Мы рады видеть строительство новой школы для наших детей. Так как этот район новый, наши дети пока вынуждены ездить далеко от дома. Мы верим, что в этой школе наши дети получат качественное образование», — сказала местная жительница Айгуль Ахметова.

#депутат #Туркестан #школа #регион

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