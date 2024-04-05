Строительство проблемных ЖК в Астане планируют завершить до конца июня

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Если в 2019 году по городу насчитывалось более 150 проблемных домов, то на начало 2023 года количество домов-долгостроев сократилось до 32 с количеством 4 087 дольщиков.

Таким образом, до 2024 года было завершено строительство более 140 ЖК и дольщикам были выданы ключи от квартир.

«В 2024 году эту проблему решат в полном объеме. Еще по 9 объектам поблочно вручение ключей дольщикам запланировано на ближайшие месяцы. Так, все объекты, признанные проблемными, будут завершены в первом-втором квартале 2024 года. К примеру, в феврале долгожданные ключи получили жители одного из многоквартирных жилых комплексов. Долгострой возводили 11 лет. Его строительство началось еще в 2013 году. Сам объект был признан проблемным в 2017 году. Количество дольщиков составляет почти 200 семей-дольщиков», - пояснили в городской администрации.

В городской администрации добавили, что завершение объектов долевого строительства находится на контроле у главы государства.