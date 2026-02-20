Одна из них реализовала 43 объекта бытового обслуживания, не оплачивая корпоративный подоходный налог

Факты системного сокрытия доходов в строительном секторе выявили прокуроры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Ряд компаний не отражал в налоговой отчётности сделки по продаже объектов недвижимости, что привело к значительным потерям бюджета.

"К примеру, одна из строительных компаний реализовала 43 объекта бытового обслуживания. Но сведения об этом в декларации отсутствуют. Фактически компания скрыла налоговые обязательства, тем самым не оплатила корпоративный подоходный налог на 77,8 млн тенге. Аналогичные нарушения установлены ещё по 12 строительным фирмам", - говорится в сообщении.

Мерами надзора прокуратуры Павлодарской области было обеспечено возмещение 120 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается.