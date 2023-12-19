Студент погиб при обрушении в здании дворца "Фосфорник" в Шымкенте
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Часть здания бывшего дворца «Фосфорник» обрушилась в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата города
18 декабря в 19:48 обрушилась одна из частей 3-этажного здания бывшего дворца «Фосфорник» в Шымкенте.
В момент происшествия в нем находились 3 студента Средне-Азиатского медицинского колледжа, двое из которых успели выбежать. К сожалению, 1 парень погиб, оставшись под завалами.
На происшествие выезжали спасатели, медработники, кинологический расчет.
На месте проводится тщательная проверка.
Ситуация находится под контролем акима Шымкента и спасательных служб.